A Fazenda 15: Darlan Cunha já foi acusado de agredir namorada

Relato

"Tive um relacionamento entre idas e vindas, ao todo 2 anos com ele. Mas durante um ano sofri abuso psicológicos e físicos, SIM ele bate em mulher e bateu em mim, e quando tive forças para fazer uma ocorrência descobri que tinham mais 4 lá. Ele já me bateu até desmaiar, já me bateu até eu me urinar, e em uma das nossas brigas ele disse 'não me irrita, se não faço você se mijar de novo'. Vivi momentos que pareciam estar em um conto de fadas, mas quando descobri a primeira traição comecei a viver um inferno", relatou Aryane.