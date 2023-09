Reprodução/Twitter/Record - 13.09.2023 Rodrigo Carelli é o diretor de 'A Fazenda 15'





Rodrigo Carelli já havia confirmado que "A Fazenda 15" tratá de volta ex-participantes do reality rural, em uma edição que promete reviver o lado "raiz" do programa . O paiol foi apontado na web como uma dinâmica que traria os ex-peões de volta à sede, mas o diretor afirmou que o grupo também contará com ex-competidores de "outros realities".





"O paiol, na verdade, tem uma característica predominante, que é essa coisa de uma espécie de segunda chance para quem já esteve em outros realities", afirmou na transmissão ao vivo de "O Programa", nesta terça-feira (12). Carelli ainda não descartou ex-integrantes de realities no elenco oficial.

"Não que não possa ter pessoas também que já estiveram em outros realities já na sede", completou. Enquanto o elenco oficial terá 18 peões, o paiol é composto por 10 competidores, 5 homens e 5 mulheres, que disputam 4 vagas para entrar no programa.

Os participantes já confirmados na sede serão revelados nesta quinta-feira (14) , enquanto os nomes que compõem o paiol só serão divulgados na pré-estreia de "A Fazenda 15", na próxima segunda-feira (18). A votação do público para escolher quem entra no elenco abre no mesmo dia e termina na quinta-feira (21).

o paiol será formado por exs realitys, e vai ser tipo uma segunda chance pra quem já participou de outros. #OPrograma pic.twitter.com/dch81zEtPg — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 12, 2023





carelli falou que a votação do paiol vai abrir na pré estreia segunda-feira e encerrar na quinta-feira. #OPrograma pic.twitter.com/cRsZh4cO2W — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 12, 2023





