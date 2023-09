Reprodução/Instagram - 14.09.2023 Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda 15'





"A Fazenda 15" estreia em 19 de setembro e trouxe uma dinâmica inédita na divulgação dos participantes da nova temporada. Diferente de edições anteriores, em que os peões eram descobertos só na pré-estreia, a Record decidiu revelar os 18 nomes confirmados no elenco oficial alguns dias antes, nesta quinta-feira (14).





Os integrantes do paiol só serão divulgados na pré-estreia, na próxima segunda-feira (18). O grupo será composto por ex-participantes de realities e contará com 10 competidores, 5 homens e 5 mulheres, que disputam 4 vagas para se juntar aos peões na sede.

Os nomes do elenco oficial serão revelados ao longo desta quinta-feira, em um cronograma que passa por diferentes canais entre as 9h e as 19h . Confira abaixo os nomes confirmados até o momento:

Yuri Meirelles

O modelo e empresário carioca tem 22 anos e conquistou fama neste ano ao participar de clipes de Anitta , inclusive em um episódio polêmico em que a cantora simulou sexo oral nele para o clipe de "Funk Rave". Yuri disse estar "muito feliz" com o convite da Record.

"Espero conhecer uma galera maneira lá e fazer novas amizades. Vou aproveitar cada momento lá, vou para me divertir, vou jogar o jogo e espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio de R$ 1,5 milhão. Conto com a torcida de vocês, espero que gostem", disse no vídeo de apresentação.

