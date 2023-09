Quem é Yuri Meirelles, 'ex' da Anitta confirmado em 'A Fazenda 15'

Assédio

Yuri Meirelles já relatou ter ficado "assustado" com o assédio após o trabalho com a artista. "A galera é muito louca. Já vi gente falando que é minha ex-namorada, sendo que namorei uma vez só. Estou recebendo mensagem de todos os tipos [...] Sabia que ia ter uma repercussão. Estava achando que a galera aqui do bairro ia ficar sabendo. Mas foi algo além do que eu imaginava. Não consigo mexer no telefone", contou ao "gshow" no início do ano. No entanto, o modelo não deixa de mencionar o clima descontraído nos bastidores com Anitta.