Instagram/RedeTV! Amilcare Dallevo compra parte de Marcelo Carvalho da RedeTV!

Amilcare Dallevo acabou de comprar a parte de seu sócio Marcelo de Carvalho e desta maneira ficou sozinho com os seus filhos no comando da emissora.

A parte vendida representa 29% da emissora.

Atualmente a RedeTV! é comandada pelos filhos de Amilcare, o Neto e a Andrea.

A RedeTV! tem em seu maior cliente comercial a Igreja Universal que garante a maioria do faturamento.

Os únicos programas que dão algum ibope acime de 1 são os de Sonia Abrão diariamente e Jorge Lordello às sextas e sábados à noite.

Casamento

Amilcare é casado em segundo casamento com a apresentadora Daniela Albuquerque que tem um programa na emissora de nome Sensacional.

Ela tem duas filhas com Amilcare.

Marcelo de Carvalho foi casado com Luciana Gimenez, que até hoje apresenta o Superpop, e hoje tem união com Chris Pitangui.

A dupla

Amilcare Dallevo Jr veio da área de tecnologia e Marcelo de Carvalho trabalhou na área comercial da TV Globo.

Então os dois se uniram e inauguraram a RedeTV! há muitos anos.

Programação

A RedeTV! já teve uma programação razoável em seu início e algum tempo até teve grande sucesso no Superpop, primeiro com Adriana Galisteu e depois com Luciana Gimenez que está lá até hoje.

João Kleber já teve programa com razoável Ibope na emissora e até já existiu uma superintendente artística que foi Mônica Pimentel.



Atualmente este cargo está ocupado pela filha de Amilcare que é Andrea.

Passivo

O mercado sabe que a RedeTV! tem um passivo circulante e legalmente o que se imagina é que Amilcare acabe assumindo este passivo.



Não haveria outro motivo para Marcelo vender a sua parte se não fosse para se livrar de tudo.



Resta saber se Marcelo vai continuar com o seu programa aos sábados que dá um Ibope baixíssimo, mas tem um patrocinador.

Valores



Os valores deste negócio não foram divulgados oficialmente e acredito que jamais devam ser.

Marcelo de Carvalho, vamos lembrar, deixou de ter voz ativa na emissora deste o tempo que os filhos de Amilcare assumiram a TV.