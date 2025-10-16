Reprodução/Internet Amanda Klein deixou a RedeTV! após 14 anos

Amanda Klein deixou a RedeTV! nesta quinta-feira (16) e acertou sua ida para o SBT News, novo canal de notícias que será lançado pelo SBT em dezembro. No novo projeto, ela atuará como apresentadora de telejornal e analista de política.

A comunicadora encerrou sua segunda passagem pela RedeTV!, onde estava desde 2011 e foi âncora do RedeTV! News. Ela já havia apresentado o telejornal entre 2011 e 2018 e retornou à bancada em 2023. Antes disso, passou também pela Jovem Pan, pela Band e pelo próprio SBT, onde foi repórter em Brasília entre 2007 e 2011.

A comunicadora será um dos rostos principais do novo canal, que terá transmissão por TV por assinatura, YouTube e canais FAST. Mesmo com o novo contrato, Amanda Klein permanecerá no Canal UOL, onde comanda diariamente o programa Mercado Aberto, às 8h. A informação é da Folha de S.Paulo.

Novo canal

Segundo Daniela Abravanel, presidente do SBT, o novo canal reforça a aposta do grupo na credibilidade da televisão como meio de informação. “O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante”, declarou a executiva no comunicado oficial enviado à imprensa.

