Reprodução/Daniela Daniela ostenta mansão milionária

A apresentadora Daniela Albuquerque, casada com o empresário e chefe da emissora RedeTV!, vive em uma casa considerada a maior do Brasil: uma mansão de 17.800 metros quadrados localizada em Alphaville (SP), avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.



A residência conta com 18 quartos, 14 banheiros, suíte master de luxo, heliponto, hangar para aeronaves, cinema para 50 pessoas, quadra esportiva, piscinas, garagem subterrânea para dezenas de carros e áreas de lazer e festas, a estrutura lembra a de um palácio moderno.



Mas não foi apenas a dimensão da mansão que chamou atenção recentemente. Em uma publicação nas redes sociais, Daniela exibiu parte de sua escadaria interna e insinuou a grandiosidade do closet, o que desencadeou reação imediata de internautas que reagiram ao ver a quantidade de sapatos e roupas acumulados no armário.



Um simbolo de status

Desde que as imagens foram compartilhadas, os comentários se dividiram entre “uau, que closet”, “isso é pessoal demais” e “inveja é feio”. A palavra “Jesus” foi usada várias vezes nas reações, uma forma de expressar choque diante da ostentação. O post viralizou e repercutiu na web.

A mansão de Daniela é, sem dúvida, um símbolo de status. A casa de 17.800 m², com heliponto, hangar, cinema, piscinas e vários ambientes sofisticados, define um padrão de ostentação que mescla poder, dinheiro e privilégio absoluto.



O closet lotado, os sapatos infinitos, a escadaria majestosa, tudo faz parte de um espetáculo privado que, ao ser exposto nas redes sociais, vira espetáculo público.