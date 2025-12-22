Reprodução/Internet Dona de Mim teve apenas 16,9 pontos no sábado (20) na Grande SP

Mesmo antes do início oficial das festas de fim de ano, a audiência da Globo já sente os efeitos da debandada da população e das falhas no fornecimento de energia elétrica em São Paulo. No sábado (20), Dona de Mim registrou a segunda pior média de sua trajetória, com 16,9 pontos na Grande São Paulo, segundo dados consolidados obtidos pela reportagem da coluna.

O capítulo foi exibido entre 19h45 e 20h29 e superou apenas o índice de 25 de outubro, quando a novela marcou 16,0 pontos. As quedas refletem o êxodo temporário de telespectadores típico de dezembro e os problemas recorrentes de energia que têm afetado bairros da capital paulista, reduzindo o número de televisores ligados no horário.

Enquanto Dona de Mim teve um dos piores desempenhos de sua história, outras atrações da faixa escaparam de recordes negativos. Êta Mundo Melhor! marcou 14,6 pontos, dentro da média habitual, e Três Graças fechou com 18,5 pontos, ambas já registraram audiências menores em pelo menos três ocasiões cada.