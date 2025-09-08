Reprodução/Internet Band fechou acordo emergencial com a Igreja Universal para ocupar madrugadas

A Band precisou abrir mão de parte de sua programação para conseguir honrar com contas básicas de sua operação. Sem aviso aos telespectadores, a emissora passou a comercializar boa parte de sua grade da madrugada para a Igreja Universal do Reino de Deus, que chegou a ocupar a mesma faixa horária até meados de 2019.

A mudança na grade da Band aconteceu já na madrugada de domingo (7) para segunda-feira (8) e apenas sextas e sábados foram poupados do acordo, que foi feito às pressas. A rede sequer tinha dinheiro para pagar o vale-refeição de seus funcionários.

Acordo difícil

Há uma semana, a coluna Canal D, publicada no jornal, que a emissora estava com sérios problemas de fluxo de caixa. O vale-refeição dos colaboradores da rede deveria ter sido pago em 1º de setembro, mas antes mesmo da data prevista, a empresa sinalizou aos funcionários que não conseguiria honrar o pagamento, culpando um suposto “problema operacional” pelo atraso e pedindo a compreensão da equipe até a regularização dos valores, que só aconteceu depois da assinatura do contrato com a Universal.

A Band já vinha tentando comercializar a sua programação da madrugada há vários meses, mas esbarrava na recusa de todos os interessados. A emissora cobrava um valor muito elevado para o que realmente poderia entregar em termos de audiência, travando qualquer tipo de negociação para o arrendamento da faixa horária.

Para chegar a um acordo com a Igreja Universal do Reino de Deus, que conta com 22 horas diárias da Rede 21, o conglomerado precisou fazer um desconto muito generoso. Fontes bem informadas garantem que o valor acordado é de pouco acima de R$ 1 milhão mensal.

Com a novidade, ase transformou em uma espécie de showroom das mais diferentes denominações evangélicas do país. Além da Igreja Universal, ela também arrenda partes de sua programação para a Igreja Cristo Para as Nações, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Cristã Maranata e para o autoproclamado Profeta Vinicius Iracet — destes, apenas uma delas não está na grade diária da rede (a Maranata), mas ainda assim ocupa um espaço tão delicado quanto: parte das tardes de sábado.

Não para por aí

Até então, a madrugada da emissora era majoritariamente ocupada por uma série de reapresentações. A faixa comprada pelade domingo a quinta era preenchida pelo Band Esporte (que transmitia reprises de reportagens dos programas esportivos da rede), +info (compilado de matérias do jornalismo), por uma reapresentação do Jornal da Band, por um rodízio de programas do canal Sabor & Arte e pelo Game Show BandBet, uma espécie de telecurso ao vivo sobre jogos de azar disponibilizados por uma empresa do Grupo Bandeirantes.

O acordo da Band com a Igreja Universal do Reino de Deus prevê o arrendamento progressivo de mais faixas horárias da emissora. Com o término do contrato de exibição da Fórmula 1, ela também terá seus programas transmitidos nas madrugadas de sextas e sábados, que foram poupadas do acordo por conta da atual parceria da rede com a Liberty Media.

Outro lado

A Band, que tem sido insistentemente procurada pela coluna para falar de diversos temas, está ignorando todas as tentativas de contato da reportagem — até mesmo para comentar assuntos mais leves do que sua crise financeira.