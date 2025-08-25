Reprodução/Internet João Kleber se arrepende de caso com Xororó no Tarde Quente

João Kleber afirmou que um dos maiores arrependimentos de sua carreira profissional envolve o cantor Xororó. Em entrevista ao programa No Alvo, do SBT, o apresentador relembrou um episódio do extinto Tarde Quente (2004), da RedeTV!, em que levou ao ar uma mulher que alegava ser mãe de uma filha do sertanejo. A história, posteriormente desmentida, foi uma fake news que gerou forte repercussão.

“Quando aconteceu essa situação, nós levamos uma pessoa ao programa para falar. Nós sabíamos que ela iria dizer a respeito de um sertanejo. Quando ela disse sobre esse sertanejo, antes dela dizer, a minha equipe ligou para o Xororó dizendo que ela iria dizer que era ele. Ele não respondeu. Eu tinha um bom relacionamento com o Xororó, foi difícil para mim”, contou João.

João Kleber conta que chegou a se retratar publicamente, mas lamenta que o cantor nunca tenha aceitado seu pedido de perdão. “Mesmo sendo uma situação difícil até para mim, eu disse várias vezes em público que me arrependi. Isso, sim, eu me arrependo profissionalmente de ter feito”, afirmou.

O apresentador reforçou que considera o caso encerrado, mesmo sem reconciliação. “O Xororó não me perdoou e hoje eu não preciso mais do perdão dele. Pelo contrário, desejo muita saúde e sorte para ele e para a família dele toda”, declarou. Ele destacou que assumir o erro é essencial em qualquer profissão.