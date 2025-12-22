Reprodução Stalker de Isis Valverde é preso

A polícia prendeu em flagrante na noite de terça-feira (16) um homem acusado de perseguir a atriz Isis Valverde por mais de duas décadas. A ação foi mostrada com exclusividade pelo Fantástico no último domingo (21), e ocorreu no condomínio da atriz, na zona oeste do Rio de Janeiro, após nova tentativa insistente de contato direto com a artista.

O suspeito foi identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann, de 43 anos, natural do Rio Grande do Sul. Segundo as investigações policiais, ele chegou a contratar um detetive particular para levantar informações pessoais de Isis, como endereço e telefone, e se hospedou em hotel no Rio apenas para tentar se aproximar da atriz. Em depoimento às autoridades, o homem confessou que estava “apaixonado” por ela e que perseguia Isis há cerca de 20 anos, incluindo tentativas de contato em diferentes ocasiões, em âmbito pessoal e profissional.



De acordo com relatos de pessoas próximas à atriz, a sequência de episódios envolvendo o stalker chegou a influenciar sua forma de usar as redes sociais: Isis passou a evitar marcações em tempo real de localização, postando seus conteúdos apenas depois de deixar o local. Uma medida de segurança adotada após constatar a capacidade do perseguidor de monitorar suas postagens para tentar localizá-la.

Momento da Prisão



A Delegacia Antissequestro (DAS) do Rio monitorava o homem desde que Isis registrou denúncia formal diante da escalada de atitudes invasivas. Cristiano foi detido dentro do condomínio da atriz após tentar justificar sua presença, e preso pelo crime de perseguição. De acordo com a apuração, ele já havia ido à residência da artista pelo menos três vezes, em tentativas anteriores que não resultaram em prisão, mas que geraram alerta entre equipes de segurança.

Imagens exibidas no Fantástico revelaram ainda que o stalker conseguiu acesso ao condomínio em outras ocasiões, aproveitando falhas nos procedimentos de identificação e até dizendo ser parente da atriz para entrar em áreas restritas. Esses episódios motivaram a abertura do inquérito e reforçaram o receio de que ele estava disposto a tudo para se aproximar da vítima.

Reação de Isis e Família

Após a prisão, a atriz, que mantinha uma medida protetiva contra o homem, se manifestou agradecendo às autoridades pela ação rápida, destacando que sua maior preocupação era a segurança da família e de todos ao seu redor. Ela reconheceu a gravidade da situação e celebrou a atuação da Delegacia Antissequestro (DAS) no combate ao comportamento obsessivo de Cristiano.

O marido de Isis, o empresário Marcus Buaiz, também se pronunciou em nota oficial, reforçando que “todos estão bem” e agradecendo a intervenção das equipes policiais, que impediram que o caso evoluísse para algo ainda mais grave.

A defesa deindicou em depoimento que não pretende pedir a soltura do cliente, mas sim solicitar umae tratamento adequado, alegando histórico de internação compulsória e comportamento de risco.