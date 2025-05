Reprodução: Instagram Luciana Gimenez e bebê reborn

Luciana Gimenez utilizou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (8), para mostrar um detalhe curioso de como seria a sua noite de sono: a apresentadora apareceu com um bebe reborn em sua cama.

Após apresentar a edição do Superpop na última quarta-feira (7), na qual mostrou um "parto" do boneco ultrarrealista, a artista também entrou na conversa com o vídeo publicado.









Prática tem se tornado viral com famosos

"Boa noite! E quem vai dormir comigo? A Sophia!", afirmou Gimenez. Recentemente, Gracyanne Barbosa viralizou na web ao relatar que "adotou" um bebê reborn. "Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê", afirmou a ex-BBB.

A publicação dividiu os internautas: alguns se divertiram com o momento; outros, criticaram a atitude da musa fitness. Febre nos últimos tempos, os bonecos hiper-realistas se assemelham com seres humanos.