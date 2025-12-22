Reprodução/Internet Casal anunciou separação após quase cinco anos juntos

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. A atriz e o sambista anunciaram nesta segunda-feira (22) o fim do relacionamento que durou quase cinco anos. O comunicado foi publicado em conjunto nas redes sociais dos dois artistas, que optaram por não revelar o motivo do término, mas destacaram que a decisão foi tomada de forma respeitosa e sem conflitos.

“Foi quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, diz o comunicado.e Diogo Nogueira classificaram o fim da relação como uma transformação natural e afirmaram que não houve um motivo específico nem uma ruptura repentina entre eles.

Pediram privacidade

“As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, explicaram. O casal preferiu manter os detalhes em sigilo e pediu compreensão dos fãs, destacando que o término ocorreu de maneira serena e consensual.

Na mesma publicação, os dois pediram privacidade neste momento e agradeceram pelo tempo vivido juntos. “Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, concluíram.