DIVULGAÇÃO/MBRAS/ Reprodução/ YouTube Imóvel ficou no limbo por quase uma década

Luciana Gimenez e o ex, o empresário Marcelo de Carvalho, ficaram quase uma década tentando vender um tríplex luxuoso que compraram quando ainda estavam juntos. Após sete anos, Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., comprou a propriedade.

Conhecido pelo formato com três andares, todos interligados por escadas internas, o tríplex estava no mercado desde 2018, época na qual era avaliado em R$ 80 milhões. No entanto, a dificuldade na venda fez com que o ex-casal diminuísse o valor.





O atual preço não foi revelado e as assessorias dos famosos não comentam a negociação. Em 2022, a propriedade passou por reformas, com o intuito de deixá-la mais atrativa. Neste ano, ela já podia ser arrematado por R$ 70 milhões.

Localizado no condomínio Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, o imóvel é equipado com ao menos sete suítes, além de um closet amplo, salão, elevador privativo, sala de massagem, são algumas das áreas de lazer.

Além delas, destacam-se: salão de jogos, cobertura, dez vagas no estacionamento condominial, adega e estúdio de música. Luciana e Marcelo de Carvalho se mudaram do tríplex em 2018, quando se separaram.

A venda do imóvel foi noticiada no "A Hora da Venenosa", da Record, na última semana. Já o comprador, o pai de Neymar, foi divulgado pelo Portal Leo Dias neste domingo (9).

Relembre

Desde o começo deste ano, o imóvel tinha ganhado destaque nas redes sociais. Isso porque a Sotheby's, sociedade de venda por leilões, tinha colocado o tríplex para venda internacional. O lance inicial estava avaliado em US$ 4 milhões, que corresponde a R$ 21,3 milhões na cotação atual.

O preço pago pelo pai de Neymar não foi divulgado, mas é esperado que ele arque com taxas de condomínio, bem como de IPTU. A primeira está cotada em R$ 34.836, enquanto o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana deve ser de R$ 13.690.