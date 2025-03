Reprodução: Instagram Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr

Daniela Albuquerque publicou uma foto ao lado do marido, Amilcare Dallevo Jr. Na última quarta-feira (19), a apresentadora dividiu com os seguidores um momento ao lado do amado, que é um dos donos da RedeTV!.



"My love", escreveu ela ao dizer "meu amor" em inglês. No registro, os dois aparecem abraçados durante um registro realizado na festa de Antonella, a filha mais nova do casal. Nos comentários da publicação, celebridades e internautas repercutiram o clique.

"Lindos", disse Adriana Bombom e Poliana Rocha. "Que foto mais linda! E o sorriso dos 2?", aclamou uma usuária. "Casal lindo. Deus abençoe", desejou um terceiro. "Homem de sorte esse!! Daniela, linda de viver", opinou uma quarta.

Em outubro de 2024, a apresentadora e o marido completaram 20 anos juntos. Os dois possuem duas filhas: Alice, de 12 anos, e Antonella, que fez 10 anos na última quarta-feira (19).

Veja fotos de como foi o aniversário: