Reprodução/SBT Felipeh Campos participa do programa "No Alvo"

O jornalista Felipeh Campos foi o entrevistado do programa No Alvo, exibido na última segunda-feira (15), às 23h15. O famoso falou sobre sua vida pessoal, polêmicas e esclareceu a briga com sua ex-companheira de programa, Sônia Abrão.

Indagado pela voz da Inteligência Artificial sobre o que motivou sua saída do A Tarde é Sua, além da desavença com a apresentadora, o artista respondeu:





"É isso, e talvez eu ainda não tivesse percebido. A Sônia é a maior comunicadora que temos no país, uma das maiores jornalistas de celebridades, onde tudo começa e se desenvolve nesse quesito. Ela está no ar há 19 anos", revelou sobre o tema.

Ele destacou que o excesso de personalidade de Sônia Abrão, somado ao desejo de buscar novos caminhos, foi decisivo para sua saída da RedeTV!.

"Mas foi isso. Agora, sim, acho que todas as minhas fichas caíram. Excesso de personalidade... Tanto a Sônia quanto eu temos opiniões muito contundentes e fortes. E isso talvez tenha feito com que a relação chegasse ao teto. Chegou um momento em que eu queria outras coisas, buscar novos caminhos", contou o apresentador na atração do SBT.

Felipeh Campos contou que, após anos ocupando uma posição de coadjuvante no A Tarde É Sua, começou a sentir a necessidade de assumir um novo papel em sua trajetória profissional. Conforme ele, o desejo de fazer novas coisas e seguir seu próprio caminho se tornou um uma meta frequente.

"Queria não só sair do papel de coadjuvante, mas assumir um protagonismo maior na minha vida. Isso faz parte das escolhas, faz parte, inclusive, do próprio caminho profissional. Então, acho que isso foi incrível", revelou.

Por fim, o famoso revelou que não sabia como responder quando era questionado sobre a briga.

"Agora acho que consegui responder, porque, quando me perguntavam sobre isso, eu dizia que simplesmente não queria mais. Mas ainda não tinha conseguido entender. Sim, foi excesso de personalidade", disse Campos sobre o assunto.

Felipeh Campos x Sônia Abrão

Após participação de Sônia Abrão na Blogueirinha em julho, a veterana, quando perguntada sobre o jornalista, frisou que o "não conhecia". Na época, o apresentador respondeu sobre o assunto em seu canal.

"Eu poderia escancarar tudo o que eu vivi nos bastidores, sabe por que eu não vou fazer isso? Por respeito, inclusive, ao seu público e a sua idade. Porque a minha educação ela não permite ser desrespeitoso, inclusive com os mais velhos. E, recentemente, quando você foi homenageada no quadro Sala dos Artistas lá do Programa Silvio Santos, eu estava lá entre os jurados", disse na ocasião.