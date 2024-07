Reprodução TV Globo Iza no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Grávida, Iza surpreendeu os fãs na última quarta-feira (10), quando revelou que o relacionamento com o jogador Yuri Lima havia chegado ao fim por traições vindas dele. Em meio à repercussão do caso, a musicista recebeu o apoio de colegas e amigos da classe artística, como Anitta, Jojo Todynho, Juliette, Lázaro Ramos, Claudia Raia, Astrid Fontenelle e mais; confira:



“Iza, você merece o melhor sempre. Estamos com você!", destacou Angelica. “Deus te abençoe e blinde seu coração, seu talismã está por vir ela é única que merece esse amor! Sou sua fã, você é uma mulher fod*”, completou a estudante de direito, apresentadora e influenciadora Jojo Todynho.



“Sinto muito, Iza. Que decepção! Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo porque você merece”, acrescentou a funkeira Anitta. “Te amo minha, amiga. Receba meu abraço”, destacou o ator Lázaro Ramos. “Sinto muito, meu amor”, lamentou a ex-BBB Aline Wirley.



“Você é luz e só merece amor, te amo e estou contigo”, pontuou Clara Moneke, no ar em “No Rancho Fundo”. “Todo o meu apoio para você, Iza! Força para você e para a neném na sua barriga nesse momento! Receba o carinho de todas as mulheres desse Brasil”, enfatizou a funkeira Valesca Popozuda.



“Iza, você é grandiosa e muito amada. Parabéns pela coragem. A sua fala fortalece todas nós. Você é luz!”, exaltou a campeã do “BBB 21” Juliette Freire. “A gente ama você e a Nala! Vai ficar tudo bem! Muita força e tudo de mais maravilhoso para vocês! Sintam-se abraçadas!”, escreveu Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla.



“Uma vontade louca de te dar um abraço”, declarou a apresentadora Astrid Fontenelle . “Minha amada, que lamentável tudo isso. Não é nada fácil esse momento, mas lembre-se, você está com o rei na barriga, você está gerando sua melhor obra, e quem está fazendo tudo isso é você, sozinha! Agora é a sua saúde fisica e mental que você tem que cuidar! Força, guerreira! Você é muito grande”, salientou Claudia Raia.





Recém-contratada pela Globo, Eliana fez uma postagem com a cantora e citou versos de um dos hits dela, a canção "Fé" .





Daniela Mercury também usou as redes sociais para apoiar Iza:





