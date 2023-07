Reprodução Instagram - 28.07.2023 Daniela Mercury e Malu Verçosa

A cantora Daniela Mercury completa 58 anos de idade nesta sexta-feira (28) e, além das inúmeras felicitações e mensagens enviadas pelos fãs e seguidores, ela recebeu uma homenagem da esposa, Malu Verçosa, com a qual é casada há mais de 9 anos.



Malu iniciou o texto de homenagem com elogios para a companheira. “Minha maluca beleza, a mulher mais linda do mundo, a mais inteligente, a mais elegante e a dona do meu coração e da minha alma. Hoje o dia é só seu, amanhã também, e depois de amanhã, e depois…”, escreveu ela.



“A única pessoa no mundo que eu não consigo dizer não. Te amo, Daniela Mercury! Estou ao seu lado para todas as lutas e por toda a sua arte. Parabéns por ter passado pela primeira seleção do Grammy! Para mim, “Baiana” já é o melhor álbum MPB de 2022. Você é demais”, acrescentou.



Malu Verçosa é casada com a cantora Daniela Mercury desde outubro de 2013. Juntas, elas são mães de três filhas: Alice, Márcia e Ana Isabel. Daniela também é mãe de Gabriel e Giovana, frutos do primeiro casamento dela com Zalther Póvoas.



Confira a publicação de homenagem: