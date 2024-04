Reprodução/Instagram Claudia Raia ostenta corpão em macacão transparente e chama a atenção

Claudia Raia impressionou os seguidores nesta quarta-feira (3) ao compartilhar novas fotos no Instagram. A atriz apostou em um look com transparência e chamou a atenção.

Para uma sessão de fotos, a artista elegeu um macacão preto com recortes transparentes, deixando seios, pernas e da virilha a mostra.





Amigos e familiares não pouparam elogios para a famosa. "Tão linda!", comentou Ivete Sangalo; "Lindeza", declarou o filho mais velho, Enzo Celulari.





Os seguidores não ficaram de fora e também comentaram a publicação. "Belíssima", disse uma; "Maravilhosa, impecável", disparou outro; "Uma deusa dessas", escreveu uma terceira.

