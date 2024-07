Reprodução/Instagram Valesca Popozuda

A cantora de funk Valesca Popozuda voltou a comentar o status da vida amorosa publicamente. Em entrevista ao Gshow, a artista abriu o coração de como tem sido a vida de solteira e que vem se mostrando desapegada.



Na conversa, a funkeira afirma: "Eu estou gostando tanto de viver isso, os meus momentos, fazer o que quero. Quando você está em um relacionamento, você tem que dar satisfação né? E eu estou gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida".

Segundo Valesca, os homens têm medo de mulheres empoderadas: "Eles correm. Quando eles entendem que você é uma mulher que não vai deixar barato, que você vai abaixar a sua cabeça, e que é empoderada, que não depende de nada, que vive a sua vida, eles têm medo".

Solteira, Valesca Popozuda revelou ter “realizado um desejo” ao começar a explorar sua bissexualidade há cerca de quatro anos, quando deu um beijo, de forma despretensiosa, em uma amiga de seu filho, Pablo Gomez.

Segundo a cantora, a primeira experiência com uma mulher aconteceu durante uma festa de Ano Novo. “Virei um Réveillon ficando com uma menina”, revelou a cantora em conversa com a imprensa durante a parada do orgulho LGBTQIAPN+.

Há quatro anos, a cantora de “Xerecão no Chão” conheceu uma jovem, amiga de seu filho, que sonhava em beijá-la. “Foi ele que me apresentou. Na época, ela estava até com o namorado e ele falou: ‘O sonho da minha namorada é te dar um beijo’. Eu fui lá e dei um beijo no rosto dela, e ela falou: ‘Não, é na boca’. Dei um beijo na boca. Foi muito rápido. Realizei um desejo.”

