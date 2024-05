Reprodução/Instagram Anitta perde mais de 200 mil seguidores por intolerância religiosa

Mais uma vez Anitta foi vítima de intolerância religiosa após compartilhar fotos no centro do candomblé que frequenta. Com as imagens, a cantora anunciou o lançamento de uma música e videoclipe.

Após perder mais de 200 mil seguidores, a artista fez uma live no perfil do Instagram para se pronunciar sobre o caso.

"Eu não consigo julgar essas pessoas e dizer 'ah, você não presta, eu que presto'. Acho que cada um reflete [...] o que está vibrando no momento. Todo mundo tem fases na vida que está vibrando em uma frequência baixa", comentou ela.

A brasileira explicou que já sofreu com as críticas no passado. "Não consigo ver os xingamentos e ter raiva. Não mais, um dia eu já tive. O que eu consigo é continuar fazendo coisas que acredito, que possam influenciar as pessoas a serem mais, serem melhores, buscar uma evolução", seguiu.

Na sequência, ela analisou o uso da sua imagem para debates. "Sempre soube que quando tenho uma opinião de algo forte, acabo cortando aí um grande grupo que me acompanha, que me segue. Quando a gente toma essas decisões, ficam os bons. Estou escolhendo qualidade no lugar de quantidade. Já fui essa pessoa que quis mais, números, hoje não... Eu tô bem focada nisso hoje em dia, e se isso significar que ao invés de eu fazer show pra 20 mil pessoas, vou fazer pra 5 mil, tudo bem, eu faço feliz pra 5 mil".

A música 'Aceita' está presente no álbum Funk Generation e tem um clipe inspirado na religião de matriz africana. "É uma letra dúbia que na minha visão trazia tanto minha carreira quanto coisas minhas, como se fosse minha identidade, como se fosse minha pomba gira ou meu Exu falando por mim", revelou.

"Quem quiser cair fora da minha vida, tá bem-vindo pra sair. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Antigamente, vivia com a casa cheia. Agora eu conto no dedo quem eu vou chamar. E o mesmo eu faço com a minha carreira", finalizou a cantora.

Anitta é candomblecista Reprodução Instagram - 13.5.2024 Anitta gravou o clipe 'Aceita', que abordará a religião dela Reprodução Instagram - 13.5.2024 Faixa que abordará religião candomblé faz parte de 'Funk Generation' Reprodução Instagram - 13.5.2024 Anitta mostra rotina em centro de candomblé Reprodução Instagram - 13.5.2024 Anitta compartilha bastidores em centro de candomblé Reprodução Instagram - 13.5.2024 Anitta publica álbum de fotos em centro de candomblé Reprodução Instagram - 13.5.2024 Fotos fazem parte do novo projeto musical da cantora Reprodução Instagram - 13.5.2024 Anitta rebateu ataques de preconceito religioso Reprodução Instagram - 13.5.2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp