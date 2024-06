Reprodução Instagram - 5.2.2024 Aline Wirley e Igor Rickli mostram o rosto dos filhos adotivos; veja

Nesta quinta-feira (13), a cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli mostraram pela primeira vez o rosto dos filhos Fátima e Will. As crianças foram adotadas em 2023 e somente no último sábado (8) o processo burocrático foi completamente concluído.



Através das redes sociais, Aline e Igor compartilharam como foi a recepção dos filhos após alguns dias longe de casa devido à agenda de trabalho. Além de Fátima e Will, o casal é pai de Antônio, de 8 anos.

"Enfim em casa. Desculpa os gritos, é que depois de quase uma semana longe deles, o coração já tava apertado!", confessou Igor Rickli na publicação.

Nos comentários, internautas e fãs da família se derreteram com o registro. "Meu coração fica quentinho quando assisto aos vídeos lindos e emocionante de vocês", comentou uma seguidora.

"Gente, sou apaixonada em vocês!", escreveu outra fã. "Que delícia de recepção!!!", apontou uma terceira.





Aline Wirley e Igor Rickli anunciam fim do processo de adoção

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli anunciaram neste sábado (8) que são oficialmente pais de Fátima e Will. O casal estava respeitando o período legal do processo de adoção para poder finalmente mostrar o rosto dos filhos e compartilhar o nome das crianças.

No Instagram, a dupla apareceu lado a lado para anunciar a novidade da família. "A gente está tão feliz, meu Deus! Aconteceu uma coisa muito especial também, né? Aconteceu, acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo. Em breve, vocês vão conhecer eles, eles são muito maravilhosos", revelaram.