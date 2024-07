Reprodução Nudes e 'sexting': saiba como Yuri Lima traiu IZA com ex-ficante

A cantora IZA surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (10) ao publicar um vídeo anunciando o término do relacionamento com Yuri Lima. De acordo com a artista, o jogador de futebol a traiu com uma ex-affair através de mensagens, apesar de não ter detalhado o conteúdo das conversas. Segundo o colunista Leo Dias, o atleta trocava nudes e frequentemente fazia 'sexting' com a amante.

Nudes e 'sexting'

No inglês, o termo 'sexting' é utilizado para se referir ao sexo por mensagens. Dessa forma, o casal troca fotos, vídeos e palavras insinuantes com a finalidade da troca de prazer.

Segundo a reportagem do Portal Leo Dias, foi desta forma que Yuri Lima se envolvia com a amante frequentemente. O jogador tinha o hábito de fazer elogios insinuantes, detalhar memórias sexuais com a ex-affair, além de praticar a troca de nudes.

Em uma das mensagens obtidas pelo portal, Yuri Lima relembrou uma viagem a dois que fez com a amante, com quem já se relacionou no passado.

"Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar", diz o jogador, no que seria um dos trechos mais leves da conversa.

Além disso, por mensagem, o atleta relembrava como era o sexo com a mulher, afirmando que ela é a melhor com quem ele já se relacionou.

No dia 8 de julho, Yuri Lima teria tido contato com a mulher via WhatsApp. "Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!", disse o jogador. Em resposta, a amante teria afirmado que tem vídeos guardados deles fazendo sexo.

Término em público



No Instagram, IZA publicou um vídeo anunciando o fim do relacionamento com o pai da sua filha. A cantora explicou que compreendeu a situação como uma quebra de confiança, além de dizer que Yuri teve contado com a ex-affair durante todo o relacionamento deles.

"Resolvi vir aqui falar que eu estou bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito [...] Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado, antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela. Ela quer muito ser conhecida. Ele mantinha conversas com ela em altos níveis e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande", justificou.

"Nós não somos mais um casal. Sem confiança não existe relacionamento e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim, minha equipe toma conta e eu não falo nada. Mas eu acho que essa é bem cabeluda, acho que a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês", disse aos fãs.

Quem é Yuri Lima, pai da filha de IZA?

