A apresentadora e cantora Angelica, de 50 anos, surpreendeu os fãs e seguidores nesta quarta-feira (10). O motivo? Ter surgido com cliques ousados de lingerie. Ela compartilhou as fotos nas redes sociais e ganhou elogios.



“Maravilhosa”, escreveu uma usuária do Instagram nos comentários da postagem. “Meu Deus! A mulher mais linda da TV”, continuou outro. “Apaixonada! Como pode ser tão diva assim?”, acrescentou uma terceira. “Deusa”, destacou uma quarta. “Perfeita”, elencou ainda um quinto.



Além dos fãs e seguidores, Angelica foi elogiada e tietada por colegas e amigos famosos da classe artística. “Muito linda”, escreveu Grazi Massafera, protagonista do remake de “Dona Beja”. “Diva”, definiu o produtor de TV Clei Goncalves. “A gata está sinistra! Musa”, finalizou Dany Bananinha.



Planos profissionais

“Angelica: 50 e uns” é o novo projeto audiovisual da loira. Após apresentar o “Angelica: 50 e Tanto”, ela comandará um derivado televisivo que será focado no público masculino. “Eu tô animada para mostrar pra vocês tudo isso”, disse ela em maio, quando o anúncio do programa foi feito nas redes sociais do GNT, canal do Grupo Globo.

