A apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, abriu o jogo sobre os boatos de que ela e Ivete Sangalo, de 52, haviam se relacionado amorosamente. A Rainha dos Baixinhos também expôs uma proposta do atual marido, Junno Andrade, para um trisal com a baiana.



As declarações foram dadas durante participação no “Que História É Essa, Porchat?”, exibido na última terça-feira (9). Segundo Xuxa, o ‘pedido’ para um incluir a ex-técnica do "The Voice Brasil" na relação ocorreu há aproximadamente 12 anos.



“Estou com o Junno vai fazer 12 anos. Há 12 anos ele chegou para mim, a gente tava começando a sair, começando mesmo, acho que a primeira semana. Ele veio: 'Ó, se quiser chamar a Veveta’”, iniciou.



“Eu falei: 'Chamar a Veveta pra quê?'. Ele: 'Ué, vocês duas não...?'", acrescentou Xuxa, declarando que o marido era um dos que acreditava nos boatos de que ela e Ivete teriam um affair homoafetivo.



Ivete, que também participava do programa, brincou com a proposta inusitada do marido de Xuxa. “Um trisal desse naipe, né?”, se divertiu. Os boatos de que a apresentadora e a cantora estavam se relacionando amorosamente surgiram em 2006.



Na época, elas contracenaram juntas no longa-metragem “Xuxa Gêmeas” e dividiram um trailer durante as filmagens. Após a aproximação por conta do filme, especulações de um suposto relacionamento começaram a ser espalhadas, mas ambas negaram.

