Eduardo Holanda - Divulgação Brunna Gonçalves no ensaio da Beija-Flor





Brunna Gonçalves caiu no samba em um ensaio da Beija-Flor para o Carnaval, nesta quinta-feira (18). Além de fazer Ludmilla babar com a dança , a bailarina também sofreu na preparação para desfilar no sambódromo da Marquês de Sapucaí, em 11 de fevereiro.





Na madrugada desta sexta-feira (19), a esposa da cantora mostrou o estado dos pés após sambar muito com um salto alto. "O saldo da noite foi esse. Olha o tamanho dessa [bolha]. Meu Deus", afirmou no Instagram, demonstrando choque ao notar mais de 5 bolhas nos pés.

Reprodução/Instagram - 19.01.2024 Bolhas nos pés de Brunna Gonçalves após ensaio de Carnaval





Brunna é um dos destaques da Beija-Flor no Carnaval de 2024. A agremiação será a segunda a desfilar no domingo, com o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila".

Além de Brunna Gonçalves e Ludmilla, outros famosos marcaram presença no ensaio da escola de samba, como Enzo Celulari, Bruna Griphao e Giovanna Lancellotti. Veja abaixo alguns cliques do evento:





