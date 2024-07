Reprodução IZA anuncia término do namoro com Yuri Lima após traição: 'Maior baixaria'

A cantora IZA anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima após um caso de traição. Em um relato publicado nas redes sociais, a artista revelou que o parceiro vinha mantendo conversas com outra mulher desde o início do relacionamento deles. Além disso, a amante teria tentado vender a infidelidade para alguns veículos midiáticos pelo valor de R$ 30 mil.

Através do Instagram, IZA publicou um vídeo em que conversa diretamente com os seguidores sobre o que classificou "a maior baixaria" da vida dela. Grávida do atleta, ela disse estar bem e focada na gestação da Nala.

"Vim falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas, eu tô grávida. Eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso, mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores", disse a cantora.

"Resolvi vir aqui falar que eu estou bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito [...] Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado, antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela. Por quê? Ela quer muito ser conhecida. Ele mantinha conversas com ela em altos níveis e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande", justificou.

Segundo IZA, Yuri Lima saberia do término com a publicação do vídeo. Além disso, ela contou que a amante teria tentado vender o caso da traição para veículos da mídia.

"Ele deve estar recebendo essa notícia agora de surpresa. Nessa situação, ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil", detalhou.

"É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida, mas eu queria que vocês soubesse que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para Yuri, mas também, lamentavelmente, para a família dele. Eu peço desculpas, [...] eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando se eu sabia", continuou.

"Nós não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança.Sem confiança não existe relacionamento e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim, minha equipe toma conta e eu não falo nada. Mas eu acho que essa é bem cabeluda, acho que a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês".

Grávida de Yuri Lima, IZA deixou claro estar focada no final da gestação de Nala. "Eu estou bem, eu estou feliz com o presente que deus me deu e pronta para lidar com essa situação no meu tempo", completou.

Quem é Yuri Lima, pai da filha de IZA?

IZA está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento de um pouco mais de um ano com Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora ao iG Gente. Afinal, quem é o pai do primeiro filho de IZA? Reprodução/Instagram Yuri Lima é jogador de futebol e, atualmente, faz parte do elenco do Mirassol, time que entrou em 2023. Antes disso, teve passagem pelo Santos e do Audax, de Osasco. Reprodução/Instagram Iniciou a carreira na base do Audax, além de ter passado cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. Estreou no profissional pela equipe osasquense e, em 2016, conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time. Reprodução/Instagram Além do Audax, o volante também esteve no no Santos, no Fluminense, no Cuiabá e no Juventude. Após assumir o relacionamento com IZA, o jogador ganhou mais notoriedade e já contou com a torcida da namorada na arquibancada. Reprodução/Instagram Yuri Lima e IZA assumiram o relacionamento em janeiro de 2023 e a primeira foto dos dois juntos foi postada por ele em fevereiro. "Dona de mim", legendou o jogador. Reprodução/Instagram Iza está no sexto mês da gestação. Reprodução/Instagram