Eliana Michaelichen já tem três projetos televisivos confirmados na Rede Globo , conforme revelou durante o "Fantástico" no último domingo (30). Após 15 anos no SBT, a loira fechou com o canal concorrente e não aparecerá nas telinhas com um programa dominical fixo, a princípio.





No GNT, canal fechado do Grupo Globo, ela se junta a Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil no “Saia Justa”, com estreia prevista para o próximo 7 de agosto. Já na TV aberta, a ex-apresentadora do SBT emplacará duas atrações distintas.



A primeira é o “Vem Que Tem”, programa de ofertas da Black Friday, exibido em novembro. O segundo é o reality musical “The Masked Singer Brasil, que teve as três primeiras temporadas apresentadas por Ivete Sangal o e agora passa a ser comandado por Eliana.



Um programa dominical fixo, modelo que a levou ao estrelato no SBT, não foi revelado pela Globo neste momento de transição inicial da apresentadora. Ao que tudo indica, neste início, ela se dividirá somente entre as três atrações antes de emplacar outros projetos solos na grade.

