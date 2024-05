Reprodução A apresentadora ganhou uma nova atração no canal

Na última terça-feira (7), Astrid Fontenelle foi confirmada em um novo projeto do GNT. A apresentadora permaneceu 11 anos à frente do Saia Justa e ganhará um novo programa para conciliar com as gravações de Chegadas e Partidas. A nova atração do canal pago da Globo está em processo de desenvolvimento e contará com conversas íntimas e sinceras com mulheres acima de 60 anos.



"Pense numa pessoa feliz: eu. Hoje estou no meu primeiro projeto que vai estrear no segundo semestre no GNT. A gente vai, daqui para frente, ter dias de muito aprendizado. É um privilégio chegar aos 63 anos com tanto tempo de carreira e, depois de tanta experiência, embarcar em um projeto que vou ter a possibilidade de aprender muito", disse a apresentadora em um comunicado à imprensa.

O novo projeto será gravado em São Paulo e ainda não teve o nome revelado. Entre os diversos convidados, Astrid Fontenelle estará ao lado de Alcione, Monja Coen e Zezé Motta.





"Esse novo projeto honra essas trajetórias, criando um espaço onde a troca de experiências não apenas celebra conquistas, mas também serve como uma fonte de inspiração e influência para as novas gerações", afirmou Tatiana Costa, diretora de Conteúdo da Globo.

Em novembro de 2023, Astrid Fontenelle confirmou sua saída do Saia Justa: "Chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus para o Saia Justa. Foram 11 anos aqui nesse sofá, e hoje eu fiz algumas contas: 528 programas. E nessa conta, se a gente multiplicar por três, dá mais de 1.500 assuntos que passaram aqui. E ao vivo (...) Sou muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que tá aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos. É muito tempo. São 11 anos. Não existe uma certeza sobre o que é o tempo, mas deu o meu tempo. Foi bom esse tempo. Foi muito valoroso esse tempo. Obrigada a cada menina que sentou comigo no sofá. É só com vocês, só com essa sororidade, que eu entendi um monte de coisas sobre a minha vida pessoal".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko