TV Globo BBB 26: novos participantes entram e discussões marcam a noite

A madrugada deste domingo (18) foi intensa no BBB 26 com a entrada de Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus na casa após mais de 120 horas de confinamento no Quarto Branco . Os novos participantes aproveitaram para tomar banho, comer e conhecer os brothers que já estavam no reality. A chegada provocou treta pela divisão de camas entre os confinados, discussão por comida entre Ana Paula Renault e Aline Campos e críticas ao comportamento de alguns participantes.

Milena avaliou a determinação dos recém-chegados e afirmou que o grupo está "ferrado com resistência". O clima também esquentou entre Juliano Floss e Pedro após incidente com casaco de Marina Sena que fez o dançarino chorar.

Milena, Sarah Andrade, Solange Couto e Breno conversam na sala após a entrada dos novos participantes vindos do Quarto Branco. A recreadora comenta a determinação demonstrada pelos quatro após mais de 120 horas confinados na dinâmica.

"Estamos ferrados com a resistência. Eles são mais resistentes que a gente", afirma a mineira ao analisar os novos moradores. "Se está difícil com esse povo aqui, imagina com a galera...", acrescenta a Veterana Sarah Andrade concordando com a avaliação. "Vou pegar minha vassoura e voar", brinca Solange Couto aos risos. "Vou junto", responde Breno em tom bem-humorado.

Chaiany, Matheus, Gabriela e Leandro entraram na casa do BBB 26 na madrugada deste domingo após resistirem à dinâmica. "Vamos!", gritou Leandro ao adentrar o espaço. Já Chaiany, ao olhar a casa pela primeira vez, elogiou: "É lindo!".

Descoberta do valor do prêmio

TV Globo BBB 26: novos participantes entram e discussões marcam a noite

Leandro e Matheus estão no banheiro do BBB 26 quando Ana Paula Renault se aproxima dos novos participantes. A sister dá as boas-vindas aos dois e anuncia o valor do prêmio da edição. "Sejam bem-vindos, vocês estão no BBB 26, vocês têm direito a tudo", afirma a Veterana aos recém-chegados.

"Bora lá, cinco milhões e meio", continua Ana Paula Renault revelando o montante em disputa. "Cinco?", reage Matheus surpreso com a informação sobre o valor. "A gente achou que era três", comenta ele. Sarah Andrade, que está próxima aos dois, confirma a informação. "Então valeu a pena, no final", brinca a sister.

No gramado, Pedro falou com Matheus logo após a entrada na casa: "Você merecia", disse ao colega que dividiu a Casa de Vidro. Chaiany cumprimentou Jordana e afirmou: "Tudo bem, todo mundo te ama, tu foi escolhida". Jordana falou com Chaiany para "esquecer isso", e a recém-chegada disse que zerou tudo entre as duas participantes.

TV Globo BBB 26: novos participantes entram e discussões marcam a noite

Samira está próxima de Gabriela desde a chegada da sister do Quarto Branco na casa do BBB 26. A atendente de bar ajuda a estudante de psicologia a levar as malas para o Quarto Sonho de Voar. As duas se sentam sobre a cama e conversam sobre as profissões, apresentando-se melhor uma para a outra.

Gabriela diz que está feliz por ter entrado na casa e agradece a sister por acolhê-la logo na chegada. As duas se abraçam. "Parabéns, você merece", diz Samira à nova participante. Na sequência, Gabriela convida a atendente de bar para ir até a área da piscina conversar. As duas se levantam e caminham em direção à área externa.

Antes de Samira deixar o quarto, no entanto, Marciele se aproxima e faz um alerta bem-humorado. "Olha, vem cá. Eu sou igual a Milena, eu sou ciumenta, tá? Se tu me trocar, você vai ver", diz a participante.

Discussão sobre divisão de camas

Na área externa, os brothers estão conversando e repercutindo a entrada dos novos participantes da casa do BBB 26. Sol Vega pergunta para Babu Santana o que ele acha de cederem as camas para os participantes do extinto Quarto Branco.

"Eu acho que é uma decisão pessoal, como a gente tomou da primeira vez", responde o Veterano ao questionamento da colega. "Acho que cabe a gente, cada um o que sentir no coração o que tem que fazer... A gente está junto, mas o jogo é individual", opina o ator sobre a situação das camas na casa.

No Quarto Eterno, Ana Paula Renault, Babu Santana e Jonas Sulzbach discutiram sobre a divisão de camas após a chegada. A jornalista defendeu que fizessem um rodízio para que todos dormissem no chão e cedessem as camas aos novos moradores. Os três se desentenderam, Jonas reclamou do jeito que Ana Paula estava falando. A sister insistiu: "Eu não vou dormir no chão porque eu já dormi, vocês que se matem".

Mais pessoas chegaram no cômodo e a discussão sobre a divisão de camas continuou de forma generalizada. Após o desentendimento, Breno disse que prefere dormir no chão para continuar no quarto em que Ana Paula Renault está. "Eu abro mão do meu direito de dormir em cama para você ficar aqui e para eu dormir aqui. Eu prefiro que você fique aqui, no quarto que eu gosto de conversar com você, mesmo que eu tenha que dormir no chão", disse o brother.

jonas foi procurar pauta desnecessária, ana paula só tava tentando dizer que seria mais justo que o povo que ainda não dormiu no chão cedesse a cama e ai do nada ele começou a dar lição de moral?? sendo que esse tempo todo ele dormiu na cama. #BBB26

pic.twitter.com/yN2AWli6sN — madu💥 (@Evskimadu) January 18, 2026

Ana Paula Renault vira alvo de conversa entre alguns Pipocas do BBB 26 na madrugada após a discussão. Breno, Jordana, Marciele e Maxiane falam sobre a divisão de camas na casa e reclamam da postura da Veterana. "Ana Paula quer que faça o rodízio na casa inteira", comenta o rapaz. "Quer que faça do jeito dela", acrescenta a representante do Centro-Oeste.

Marciele critica a sister em conversa com os colegas: "Eu falei para ela: 'Para de gastar energia com coisa que não vai te 'coisar' [...] Todo tempo gritando com as pessoas...Não dá". "Eu falei que não precisa se desgastar com isso, porque está resolvido. As pessoas não querem mudar de quarto, não é que não tenha quarto disponível", completa Breno. Na sequência, Maxiane sugere uma resolução sem atritos.

Integrantes do grupo Xepa fizeram uma reunião de condomínio e dividiram alimentos do grupo durante a madrugada. No debate, Ana Paula Renault e Aline Campos discutiram por divisão de ovos disponíveis para o grupo. Solange Couto explicou que os participantes têm 87 ovos para dividir entre todos.

Em seguida, Aline perguntou quem estaria disposto a ceder ovos já que ela não come carne vermelha. "Pede o ovo emprestado para quem quer te dar, eu não vou te dar o meu não", disparou a Veterana. "Você não precisa me dar o seu ovo", rebateu a atriz em resposta à colega de confinamento.

Manu no bbb20 também não comia carne e não fazia esse escândalo todo, e olhe que ela nem era paz e amor como a Aline #BBB26 pic.twitter.com/IyFOt8XVLu — italo 🕰 (@stewphoebe) January 18, 2026





Incidente com casaco de Marina Sena

Juliano Floss e Pedro voltam a ter atritos no BBB 26 durante a madrugada deste domingo. O influenciador se estressa ao descobrir que o casaco com cheiro de Marina Sena, namorada do dançarino, está sujo de própolis. O Camarote vai até a cozinha questionar o vendedor ambulante, que assume o erro cometido.

"Com todo respeito, você que jogou própolis na minha mochila e não falou nada? Você viu que você derrubou e não falou nada?", questiona Juliano. "Sim", responde o rapaz admitindo ter visto o incidente. "Tinha uma peça sentimental dele lá", explica Ana Paula Renault aos presentes. "Foi sem querer, eu sei, ele está certo", diz Pedro reconhecendo a falha.

TV Globo BBB 26: novos participantes entram e discussões marcam a noite

"Não é possível ser tão sem noção. Você é muito sem noção. Você é o cara mais sem noção que eu já vi na minha vida", rebate Juliano antes de deixar o cômodo xingando o brother. "O casaco foi a única coisa que ele falou que tiraria ele do sério", acrescenta Milena sobre a importância da peça para o dançarino.

Após Pedro sujar o casaco que Juliano Floss levou para a casa do BBB 26, o dançarino chora e é consolado por Ana Paula Renault e Milena. "Por favor, que esse cara saia dessa casa", pede Juliano aos prantos. "Tirou o cheiro inteiro dela", diz ele emocionado. O brother é consolado por Ana Paula: "Não tirou, não tirou", diz a Veterana se aproximando dele.

Milena leva o casaco até Juliano e diz que ainda tem o cheiro de Marina Sena no tecido. "Olha, aqui está", diz a sister mostrando a peça. Juliano então abraça o casaco e dá um sorriso aliviado. "Eu senti o perfume", diz a recreadora de festa infantil confirmando que o cheiro permanece na roupa.

Mais tarde, em conversa na área externa com Babu Santana e Matheus, Juliano Floss contou sobre o incidente com o casaco. "Quando ele sujou meus 'bagulho' e falou que sabia e não limpou... Não era nem limpar, eu limpava. Era só falar", contou o dançarino. "Podia ter avisado", insistiu Juliano sobre a falta de comunicação do vendedor ambulante.

TV Globo BBB 26: novos participantes entram e discussões marcam a noite

Babu Santana, Juliano Floss e Matheus estavam na área externa conversando até que Pedro se aproximou deles com um pregador de roupa. O vendedor ambulante, com o pregador preso ao dedo, tocou no rosto de Juliano Floss em gesto provocativo. "Irmão, não faz isso", pediu Babu Santana.

Em conversa na madrugada, Aline Campos conversa com Pedro na cozinha sobre o comportamento do vendedor ambulante. A atriz confronta o rapaz sobre atrito com brothers na tarde de sábado após o Pipoca perder a Prova do Anjo.

"Aqui é muito sono, muita loucura, mas, isso aqui, eu faço sabendo quem eu sou, sabendo quem eu represento", responde Pedro à pergunta sobre o estado psicológico. Aline questiona: "O que aconteceu, hoje, no quarto, de você, primeiro, falar que o PA foi a pessoa que estragou a prova, quando, na verdade, depois o Tadeu falou que a prova foi anulada graças a você. E, depois, você fingir um ataque de ansiedade e rir. O que você acha disso?".

TV Globo BBB 26: novos participantes entram e discussões marcam a noite

"É como as pessoas me veem, não como eu me vejo", explica o paranaense ao responder a atriz. "Então, você fingiu? Então, foi um teatro?", questiona Aline Campos diretamente. "Aquela hora ali, sim", entrega Pedro admitindo ter fingido o ataque de ansiedade durante a prova do Anjo disputada no sábado.

Alberto Cowboy também conversou com outros brothers sobre Pedro durante a madrugada após os episódios polêmicos. O Líder da semana disse que o vendedor ambulante é uma incógnita no jogo do BBB 26. "Pode estar muito queimado ou muito amado", afirmou Cowboy ao analisar a situação do participante perante o público que acompanha o reality.

TV Globo Ana Paula Renault e Breno no BBB26

Juliano Floss encontra com Matheus na cozinha e conta para ele que um brother estava falando mal do recém-chegado, sem citar nomes. "Só para você saber. Eu nem quero causar fogo no paiero, mas é que eu já vi. Eu estou tão estressado que eu quero que você saiba. Tem três dias que esse moleque está falando mal de você aqui", avisa Juliano ao novo participante.

"O que estava falando de mim?", pergunta Matheus curioso sobre os comentários. "Que se achava o bonitão, eu nem lembro direito", conta Floss. "Mas eu não vou fazer nada", garante Matheus. "Nem tem que fazer", concorda o dançarino. "Você está certo, se não a gente sai de errado e ele sai de coitadinho", conclui Juliano sobre a estratégia de não confrontar diretamente o brother que falava mal de Matheus nos dias anteriores à entrada do participante na casa principal.