Divulgação/TV Globo Marcel desiste do BBB 26 e Breno assume vaga no grupo Pipoca

Marcel desistiu do Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira (12), poucas horas antes de entrar na casa. A TV Globo confirmou a mudança ao vivo. Com a saída, Breno passou a integrar o grupo Pipoca. A troca ocorreu porque Breno foi o concorrente direto de Marcel na Casa de Vidro do Sudeste.

A decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt durante a programação da emissora. O apresentador explicou que a produção acionou o plano de substituição previsto para a dinâmica das Casas de Vidro."Marcel desistiu de participar. Entrou, no lugar dele, Breno. Exatamente o concorrente do Marcel na Casa de Vidro do Sudeste", disse Tadeu Schmidt.

A mudança alterou a formação inicial do grupo Pipoca. A produção atualizou a lista oficial de participantes logo após o anúncio feito na televisão. Marcel havia sido escolhido pelo público para representar a região Sudeste. A decisão de não entrar no programa foi tomada no mesmo dia da estreia oficial dos participantes na casa.

Com a desistência, Breno passou automaticamente a ocupar a vaga. A regra já estava prevista no formato da Casa de Vidro, que selecionou dois candidatos por região. A Globo confirmou que não haverá nova votação para a substituição. A produção manteve o critério original de escolha entre os dois finalistas regionais.

Quem é Breno, novo integrante do BBB 26

Breno nasceu em Contagem, em Minas Gerais, e atualmente mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele tem 33 anos e formação em Biologia. O participante possui mestrado em Biotecnologia.

Antes da carreira acadêmica, Breno tentou seguir como atleta profissional de vôlei. O plano foi interrompido após uma lesão no ombro. “Tive que me adaptar a viver uma vida comum”, afirmou. Além da atuação científica, Breno também trabalha como modelo e promoter de eventos. Ao longo da vida, exerceu diferentes funções profissionais, como operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos.

O novo participante afirmou que busca uma experiência transformadora no reality show. “Desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, declarou. Breno também falou sobre a confiança pessoal para participar do programa. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, afirmou.