Crédito: Globo/Manoella Mello Influencer já participou da "Dança dos Famosos"





O influenciador digital Juliano Floss é o novo nome confirmado no elenco do Big Brother Brasil 26. Fenômeno nas redes sociais, o criador de conteúdo chega ao reality com uma legião de fãs, números expressivos de engajamento e a expectativa de causar impacto tanto no jogo quanto fora dele.

O dançarino influenciador é namorado de Marina Sena e soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.

Sucesso Viral

Conhecido principalmente pelos vídeos virais no TikTok e no Instagram, Juliano construiu uma carreira baseada em carisma, linguagem direta e forte conexão com o público jovem. Dentro da casa, a aposta é que essa popularidade se transforme em protagonismo, seja nas dinâmicas de convivência, nas provas ou nas festas do reality.

A entrada de Juliano reforça a estratégia do BBB26 de apostar em personalidades já consolidadas no ambiente digital, capazes de ampliar a repercussão do programa nas redes sociais e gerar conversas em tempo real. Com fãs atentos a cada movimento e uma personalidade que divide opiniões, o influenciador já desponta como um dos participantes mais comentados desta edição e promete não passar despercebido pelo público do reality.

Reação de Marina Sena

Nas redes sociais, Marina Sena comentou a participação do namorado no reality e afirmou estar “passando mal de saudade” desde o anúncio oficial na noite desta segunda-feira (12).

A cantora disse ter incentivado Juliano a disputar com determinação e vencer as provas do programa para “compensar a distância” durante o confinamento.

Marina também compartilhou o vídeo de apresentação do influenciador e convocou seus fãs a apoiarem Juliano no jogo, pedindo mobilização nas votações e declarando torcida para que ele avance na disputa dentro do BBB 26.

