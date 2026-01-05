Fábio Rocha/Globo Nova temporada do "BBB" estreia dia 12 na TV Globo





A TV Globo inicia nesta sexta-feira (9) a apresentação dos candidatos do grupo "Pipoca" do “BBB 26”. Ao longo de todo o dia, o público conhecerá os 20 nomes que disputam uma vaga na casa mais vigiada do país, com a exibição das chegadas dos participantes às tradicionais casas de vidro. As estruturas estarão instaladas em cidades que representam as cinco regiões do Brasil: Porto Alegre, Manaus, Salvador, Brasília e São Caetano do Sul, reforçando o caráter nacional da seleção.

Diferente de outras edições, a escolha dos novos moradores do reality ficará nas mãos do público. Por meio de votação no gshow, os telespectadores decidirão quais candidatos seguirão para a casa principal. Ao final do processo, um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão vaga no “BBB 26”. O resultado será revelado no domingo (11), durante o programa “Seleção BBB”, exibido após o “Domingão com Huck”.

Enquanto os "Pipocas" começam a ser apresentados, a emissora mantém suspense em torno dos demais participantes. Os nomes dos BBBs veteranos e do grupo "Camarote" serão divulgados apenas na segunda-feira (12), data oficial da estreia do reality show. Ainda assim, especulações já movimentam as redes sociais e os bastidores do entretenimento, com uma lista de possíveis famosos sendo apontada pelo público.

Reprodução/Internet Tadeu Schmidt comanda o reality de maior audiência do país





Entre os nomes mais comentados como possíveis integrantes do Camarote estão Priscilla, Christiane Torloni, Henri Castelli, Arthur Nory, Mariana Goldfarb, Lucas Leto, Pedro Neschling, MC Carol e Klara Castanho. A confirmação, no entanto, só acontecerá no dia da estreia, quando o “BBB 26” promete entrar no ar cercado de expectativa e com um elenco que já desperta curiosidade antes mesmo do confinamento começar.



