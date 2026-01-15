Reprodução/ TV Globo/ Globoplay Babu e Manu no "BBB 20"

Escalado para o "Big Brother Brasil 2026", Babu Santana dividiu opiniões ao falar sobre a postura de uma das participantes mais lembradas do programa de convivência da Globo: Manu Gavassi, finalista do "BBB" em 2020".

Antes de ser convidado para a atual temporada, Babu participou da mesma edição que a cantora. Os dois se aproximaram e formaram uma amizade no confinamento. Por isso, a declaração recente do artista repercutiu.





Em conversa com outros participantes, ele afirmou que Gavassi não tinha uma postura tão ativa. Ele ainda relembrou que a ex-BBB recebia emojis de "planta" pelo comportamento dentro do reality.

"Tinha uma coisa que eu chegava para ela [Manu] e falava 'amiga, tu só dorme e só sai sozinha, o que tá acontecendo? Tem que interagir!'. Caraca, aí quando vou ver o programa, ela interagia com todo mundo", disse ele.

"Mas aqui parecia que ela era uma pessoa parada, ela era quase planta. Ela tomava planta! Ela pegava a roupa das festas e [dizia] 'horrível essa, não vou usar'", completou.

Depois disso, contudo, Babu ainda aproveitou a ocasião para rasgar elogios. O ator destacou o fenômeno que os vídeos virais dela se tornaram. Desde então, vários participantes tentaram imitar a estratégia dela, sem o sucesso da cantora.

"É uma capacidade mental de lembrar... E, detalhe, não é ninguém que dá ideia para ela, ela é a mente criativa", declarou ele sobre os vídeos. "Manu deu aula de 'Big Brother' moderno. Ninguém entra no 'BBB' sem fazer a escola Manu Gavassi", concluiu,

Enquanto alguns espectadores não viram problemas na fala de Santana, outros criticaram ele, ressaltando que os dois foram amigos na edição de 2021 e que Manu poderia se magoar com os posicionamentos dele sobre ela.

Baixa no elenco

O grupo Camarotes, o formado por famosos, teve uma perda nesta quarta-feira (14). Conhecido pelos mocinhos e vilões de telenovelas, o ator Henri Castelli foi desclassificado após sofrer duas convulsões no confinamento.

"Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames", disse a emissora, em comunicado.

"À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa", terminou.



