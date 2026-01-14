Instagram/Twitter/X Ana Maria Braga chama Jonas de "22" e apelido viraliza novamente

Ana Maria Braga, de 76 anos, chamou Jonas Sulzbach, de 39 anos, pelo apelido "Jonas 22" durante o programa "Mais Você" nesta quarta-feira (14). Tati Machado caiu na gargalhada quando a apresentadora utilizou o apelido polêmico e pediu um minuto para se recompor. As duas comentavam sobre o que esperar do veterano no BBB 26 quando a situação inusitada aconteceu.

O apelido surgiu após vazamento de vídeo íntimo em 2012, durante a primeira participação de Jonas no reality. A referência voltou a viralizar nas redes sociais com o retorno do empresário ao confinamento.

Origem do apelido polêmico

Vídeo no qual Jonas se masturbava viralizou durante a participação no BBB em 2012, há mais de uma década. No vídeo explícito, gravado pela webcam, ele mede o pênis. O episódio o fez ser rotulado como "Jonas 22 cm" nas redes sociais desde aquela época.

O apelido acompanha o empresário há anos e voltou a ser comentado com a entrada no BBB 26. "Já faz 8 anos que saí do programa e o pessoal sempre vem com essa", desabafou Jonas em entrevista ao UOL em 2020. O participante demonstrou incômodo com a situação que o persegue nas redes.

"Não quero ter um filho que veja isso. Eu tenho filho. Não posso botar uma foto de sunga que falam disso. Tem que aceitar. Vacilei naquela época", afirmou Jonas Sulzbach na entrevista. O empresário é pai e disse que fica preocupado com o impacto do episódio antigo na vida familiar e profissional.





Assunto dentro da casa

O registro virou assunto na casa do BBB 26 logo nos primeiros dias de confinamento do empresário. No gramado, Marciele e Marcelo observavam Jonas e comentaram sobre o vídeo antigo entre eles.

"Ai, esse peste vem pra frente da pessoa. Óia! Saia, saia! Não tem como... Você olha pra ele e lembra do vídeo. Tu não viu o vídeo, não?", disse Marcelo para a colega de confinamento. "Não vi, mas me falaram", respondeu Marciele.

Na prova do líder, o tema veio à tona novamente quando Jonas respondeu à provocação de Maxiane durante a dinâmica. A historiadora disse que os participantes deveriam dar o emoji de cobra a Jonas no queridômetro. A brincadeira gerou reação imediata do empresário com referência ao apelido conhecido.

"Amanhã é cobra, viu?", avisou Maxiane em tom de brincadeira. "Vem que eu vou te mostrar a cobra", respondeu o ex-BBB em referência direta ao apelido. "Ai, que delícia!", exclamou Maxiane, fechando a troca de provocações entre os dois participantes durante a prova exibida na Globo.