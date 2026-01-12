Reprodução Solange Couto

Solange Couto foi anunciada pela TV Globo como a primeira integrante do grupo Camarote do BBB 26. Aos 69 anos, a atriz conta com mais de 45 anos de carreira, ultrapassando 20 novelas e personagens icônicos da televisão brasileira.

A revelação foi feita pela TV Globo no intervalo da novela exibida às 19h40. Juliano Floss foi anunciado logo em seguida como o segundo Camarote desta edição.

Trajetória de 45 anos na TV

Natural do Rio de Janeiro, Solange Couto acumula 45 anos de carreira e participações em mais de 20 novelas. A personagem Dona Jura consolidou a popularidade da atriz com o bordão "Não é brinquedo, não!", criado pela própria Solange. Segundo a atriz, a frase "serve para elogiar, para xingar e para avisar que vai ter briga". Recentemente, em julho de 2025, ela reviveu a personagem na novela "Dona de Mim".

Entre os trabalhos marcantes está a interpretação da Cuca na versão de 2007 do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", citado pela atriz como um dos momentos mais especiais da carreira. Em 2025, os Estúdios Globo homenagearam Solange ao rebatizar a praça de alimentação com o nome "Dona Jura".

Vida pessoal e família

Solange é mãe de três filhos: Márcio Felipe, de 51 anos, Morena Mariah, de 35, e Benjamin, de 17. A atriz engravidou do caçula aos 53 anos. Também tem três netos: Eric, 11, e Catarina, 7, filhos de Márcio; e Ayó, 5, filha de Morena.

A atriz foi casada com o cantor Sidney Magal entre 1974 e 1980, mas o relacionamento era mantido em segredo na época. Atualmente, Solange afirma não ter interesse em novo casamento: "Estou casada comigo, com a minha saúde, com a minha carreira, com a vida, com meu trabalho... Sem chance de casamento".

O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda-feira após o capítulo de "Três Graças", com participantes dos grupos Pipoca e Camarote . Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país . Veteranos de outras edições também participarão e devem ser revelados ao vivo. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.