Reprodução/ TV Globo/ Globoplay Aline Campos e Ana Paula Renault no "BBB 26"

Ana Paula Renault, de 44 anos, está no primeiro paredão do "Big Brother Brasil 2026". A jornalista foi indicada pela dançarina Aline Campos, de 38, nesta quinta=feira (15).

"A gente teve uma conversa agora e ela deixou claro que a gente não tem conexão. Ela [Ana Paula] fez questão de mostrar que não quer ter nenhum tipo de abertura comigo. Para esse tipo de convivência, fica difícil", disse ao indicá-la.





Aline já estava na berlinda e teve direito ao primeiro contragolpe da temporada. Marcelo, brother que atendeu a ligação do Big Fone nesta quinta-feira (15), ganhou imunidade e a oportunidade de indicar alguém ao paredão, cravando Campos.

"Coloquei a pulseira nela e coloquei ela no Paredão porque eu achei que a gente não teve uma aproximação e está tudo bem. Ela tem a forma dela de pensar, o jeito dela, a calmaria dela. A gente não percebe um movimento de jogo, eu não percebi pelo menos", justificou ele.

Relembre

Antes do Big Fone tocar, Aline Campos e Ana Paula Renault já estavam com a relação estremecida. Aline já tinha reclamado da jornalista, porque, antes do confinamento, teve a roupa criticada por Renault durante um programa ao vivo.

“Eu chego sempre no grupo onde vocês estão, tento interagir e sinto que você me olha com uma cara”, disse Campos. “Não, eu nunca te olhei diferente”, respondeu Ana Paula.

“Quando eu entro na conversa para falar, eu sinto que você me trata como se eu não estivesse ali. Eu sinto, sim, essa ignorada sua. Você não me olha nem no olho quando eu estou no grupo”, enfatizou Aline.

“Geralmente, eu interajo com as pessoas que eu sinto uma conexão rápida e direta, mas não desgosto de você. Não tenho absolutamente nada contra você. Nem a favor”, rebateu Renault.

Saiba mais

No próximo domingo (18), ao longo da edição ao vivo, os participantes irão fechar o paredão, com os votos do restante da casa, bem como a indicação do líder da semana. O resultado deve sair na terça-feira (20). O "Big Brother Brasil 2026", reality de convivência da Rede Globo, é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, com condução do diretor televisivo Rodrigo Dourado.



