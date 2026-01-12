Reprodução/ Instagram/ Globo/Manoella Mello Marina Sena reage à entrada de Juliano Floss no BBB 26 e diz “passando mal”

A cantora Marina Sena se manifestou sobre a participação do namorado, o influenciador e dançarino Juliano Floss, no BBB 26, após o anúncio oficial na noite de segunda-feira (12). O artista integra o grupo Camarote do reality show da Globo. Marina declarou estar "passando mal de saudade" e revelou ter orientado o namorado a vencer todas as provas para compensar a distância durante o confinamento.

A reação da artista foi compartilhada nos stories do Instagram logo após a divulgação dos participantes. Marina celebrou a novidade com mensagens de apoio e pedidos aos seguidores para ajudarem Juliano no programa.

Nas redes sociais, a intérprete do hit "Numa Ilha" demonstrou entusiasmo com a entrada do namorado no reality. "Gente, é isso. Já estou morrendo de saudade, passando mal de saudade. E pra compensar essa saudade eu falei para o Juliano: 'você vai, mas é para você ganhar. É pra ganhar a Prova do Líder, Prova do Anjo', porque eu quero mandar meu vídeo (...). Eu falei: 'você vai ganhar tudo, você vai com sangue no olho pra compensar isso que eu vou passar'. Vamos fazer ele ganhar, gente", declarou a cantora.

Marina também compartilhou o vídeo oficial do anúncio de Juliano Floss como participante do BBB 26. A artista convocou os fãs para apoiarem o namorado durante o confinamento.

"Vocês vão ter que me ajudar a dar conta da saudade e fazer mutirão comigo pro gatinho ganhar", escreveu a cantora na publicação.