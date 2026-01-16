TV Globo BBB 26 estreia com prêmio recorde de R$ 5,4 milhões e quarto branco

A saída do ator Henri Castelli do Big Brother Brasil (BBB 26) criou uma nova vaga para a casa mais vigiada do Brasil. O anúncio da oportunidade foi dada por Tadeu Schmidt na noite de quinta-feira (15)

A vaga extra será para o Quarto Branco. Ou seja, os três últimos participantes que permanecerem no espaço estão com entrada garantida ao BBB.

"Agora eu tenho uma notícia importantíssima com relação ao nosso elenco. Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas”, disse o apresentador.

Sete candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público para entrar na casa seguem na na disputa pelas vagas e estão confinados no Quarto Branco desde segunda-feira. Até agora, houve duas desistências, de Ricardinho, na terça (13), e de Elisa, nesta quinta (15).



Saída de Henri Castelli

O ator Henri Castelli foi desclassificado do programa após duas crises convulsivas durante a sua participação no Big Brother Brasil 2026. A informação foi dada pela Globo.





Na quarta-feira (14), Castelli voltou a ter novo quadro de convulsão após retornar à casa do BBB 26. Antes, o ator já havia deixado a Prova do Líder após o mesmo problema de saúde.

A última crise convulsiva do ator o levou novamente ao hospital, onde ficou internado em observação.