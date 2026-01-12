Ellen Soares/Gshow Tadeu Schmidt

A 26ª edição do Big Brother Brasil começou nesta segunda-feira (12) trazendo uma divisão inédita entre três grupos de participantes: Pipocas, Camarotes e Veteranos.

Os anônimos foram apresentados no domingo (11), após votação popular que selecionou dez nomes entre 20 candidatos confinados em Casas de Vidro distribuídas pelo país.

Já os Veteranos, assim como os famosos do Camarote, têm suas identidades reveladas somente na estreia do programa.

Com a presença de ex-BBBs ao lado de celebridades e anônimos escolhidos pelo público, a temporada aposta em nova dinâmica dentro da casa, marcando a primeira vez em que o reality reúne três categorias distintas na mesma edição.

Babu Santana

Divulgação/Globo Babu Santana





O ator Babu Santana, de 46 anos, é carioca e retorna ao reality após ter participado do “BBB 20”, primeira edição que contou com o grupo Camarote. Na temporada em que esteve na casa, ele teve uma trajetória marcante, sendo recordista de paredões e também de semanas na Xepa.



Sol Vega

Divulgação/Globo Sol Vega







Sol Vega, de 47 anos, nasceu em São Paulo e integrou o elenco do “BBB 4”. Atriz e empresária, marcou sua passagem pelo programa ao interpretar a música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, que acabou ficando popularmente conhecida na sua voz como “Iarnuou”.

Jonas Sulzbach

Divulgação/Globo Jonas Sulzbach





Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Jonas Sulzbach participou do “BBB 12” e terminou a temporada em terceiro lugar, sendo eliminado no último paredão. Hoje, aos 39 anos, o empresário é lembrado também pelo estilo de vida fitness que compartilha com o público nas redes sociais.

Sarah Andrade



Divulgação/Globo Sarah Andrade





Brasiliense, Sarah Andrade tem 34 anos e foi participante do “BBB 21”. A influenciadora ganhou destaque ao integrar o grupo conhecido como “G3”, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, e deixou o programa no 9º paredão da edição.

Alberto Cowboy



Divulgação/Globo Alberto Cowboy





Alberto Cowboy, de 49 anos, é empresário e participou da sétima edição do reality. Natural de Manhuaçu, Minas Gerais, ele ficou marcado principalmente pela rivalidade com Diego Alemão, vencedor daquela temporada.

Ana Paula Renault

Divulgação/Globo Ana Paula Renault





Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula Renault tem 44 anos e foi participante do “BBB 16”. Jornalista, tornou-se um dos nomes mais lembrados da edição, especialmente pelo bordão “Olha ela!”, criado após retornar imune de um paredão falso.

