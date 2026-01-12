Reprodução/Internet BBB 26 terá estreia antecipada para 9 de janeiro, com programa especial

A Globo estreou nesta segunda-feira (12) o Big Brother Brasil 26 com três grupos de participantes: Pipocas, Camarotes e Veteranos. O grupo de Pipocas, constituido por anônimos, foi anunciado no último domingo (11), com 10 participantes escolhidos pelo público através de votação nas Casas de Vidro. Já os Veteranos e Camarotes foram anunciados apenas durante a estreia, com dois nomes sendo apresentados antes: Juliano Floss e Solange Couto.

Os 10 Pipocas foram selecionados entre 20 candidatos confinados em cinco Casas de Vidro espalhadas pelas regiões do Brasil. O público votou de forma ilimitada pelo gshow e escolheu um homem e uma mulher de cada região. A votação aconteceu entre os dias 9 e 11 de janeiro, com transmissões simultâneas no Globoplay. Veja os Camarotes do BBB26.

Edilson

Divulgação/TV Globo Edison





Edilson tem 55 anos e nasceu em Salvador, Bahia. O ex-jogador de futebol construiu carreira vitoriosa em grandes clubes brasileiros e internacionais. Defendeu as camisas de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, de Portugal.

Após pendurar as chuteiras, Edilson migrou para a televisão e participou do Dança dos Famosos em 2013. Trabalhou como comentarista em programas esportivos, analisando partidas e compartilhando a experiência adquirida ao longo da carreira.

Aline Campos

Divulgação/TV Globo Aline Campos





Aline Campos tem 38 anos e é natural do Rio de Janeiro. A atriz e empresária começou a carreira como dançarina do Domingão do Faustão. Atuou em produções de sucesso como "Vai que Cola" e "Os Farofeiros". Além da carreira artística, Aline se dedica ao empreendedorismo e administra negócios.

Henri Castelli

Divulgação/TV Globo Henri Castelli





Henri Castelli tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. O ator da TV Globo participou de diversas novelas ao longo dos anos. Esteve no elenco de produções como "Cobras & Lagartos"(2006), "Caras & Bocas"(2010), "Flor do Caribe"(2013), "I Love Paraisópolis"(2015) e "Sol Nascente"(2016). O ator chegou a negar a participação quando seu nome começou a ser ventilado.

Juliano Floss

Crédito: Globo/Manoella Mello Influencer já participou da "Dança dos Famosos"

Juliano Floss tem 21 anos e é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina. O influenciador digital e dançarino soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Participou do "Dança dos Famosos" no Domingão com Huck em 2024, mostrando habilidades na dança. É namorado da cantora pop Marina Sena.

Solange Couto

Divulgação/TV Globo Solange Couto

Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. A atriz acumula mais de 45 anos de carreira e participações em mais de 20 novelas na televisão brasileira. Ficou conhecida pela personagem Dona Jura na novela "O Clone", de Glória Perez, onde criou o bordão "Não é brinquedo, não!". Segundo a atriz, a frase "serve para elogiar, para xingar e para avisar que vai ter briga". Recentemente, em julho de 2025, reviveu a personagem na novela "Dona de Mim".

Entre os trabalhos marcantes está a interpretação da Cuca na versão de 2007 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, citado pela atriz como um dos momentos mais especiais da carreira. Em 2025, os Estúdios Globo homenagearam Solange ao rebatizar a praça de alimentação com o nome Dona Jura.