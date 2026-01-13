TV Globo BBB 26 estreia com prêmio recorde de R$ 5,4 milhões e quarto branco

A 26ª edição do Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira (12) com o maior prêmio da história do reality show. O valor dobrou em relação ao ano anterior e chega a R$ 5,4 milhões, podendo aumentar ainda mais ao longo do programa. A temporada trouxe como novidade o retorno de ex-participantes no grupo Veteranos e a volta do quarto branco, onde nove candidatos disputam as duas últimas vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu Schmidt anunciou durante o programa ao vivo que o prêmio será o dobro do oferecido na edição anterior, quando a bailarina Renata levou R$ 2,7 milhões. "Vai render muito dentro da casa. Esse valor vai ficar rendendo até o fim do programa. Vai crescer mais ainda", explicou o apresentador aos confinados.

Público vibra nas redes sociais com estreia

A estreia movimentou as redes sociais, especialmente com a entrada dos Veteranos. No X (antigo Twitter), internautas reagiram com surpresa e animação. "Gente, é real", comentou um usuário. "O maior elenco de todos", escreveu outro fã do reality.

Alberto Cowboy e Sol Vega, participantes das edições mais antigas entre os Veteranos (BBB 7 e BBB 4, respectivamente), não esconderam a emoção ao retornar. "A casa é a mesma, só que completamente diferente. Tô surpreso com quanta beleza. O que já era bom, ficou melhor. Fantástico. To deslumbrado, to sem acreditar até agora", definiu Cowboy.

Sol Vega também rasgou elogios. "Muito lindo, Tadeu, muito maravilhoso, incrível. Depois de 21 anos voltar aqui... ah, é uma emoção", comentou a participante. A atriz ainda brincou sobre a coincidência de haver duas Solanges na edição, já que antes só existia uma na história do programa.

O grupo Veteranos é formado por seis ex-participantes: Babu Santana(BBB 20), Sol Vega (BBB 4), Jonas Sulzbach(BBB 12), Sarah Andrade(BBB 21), Ana Paula Renault(BBB 16) e Alberto Cowboy (BBB 7). A entrada de Ana Paula gerou um momento de tensão quando a jornalista encontrou Sarah Andrade no gramado. "Você mentiu para o povo, né, Sarah? Mentirosa!", disparou Ana Paula, referindo-se a declarações nas redes sociais. Sarah rebateu: "Eu ainda não estava confirmada", dando um abraço na loira.

A entrada dos participantes do grupo Pipoca na casa aconteceu durante a tarde. Samira foi a primeira a pisar no gramado e se emocionou ao escolher os cômodos. Breno surpreendeu Milena, que não o reconheceu inicialmente por conta de uma mudança de visual. "Como assim, Breno?", gritou a mineira, surpresa. "Eu falei que ia entrar aqui!", respondeu o conterrâneo. Breno entrou após a desistência de Marcel, o mais votado da Casa de Vidro do Sudeste.

Solange Couto, do grupo Camarote, revelou o motivo de aceitar o convite aos 69 anos. "Vou fazer 70 anos esse ano, Tadeu, e eu já vivi muitas coisas na minha vida: as que serviram para eu aprender e as que serviram para eu festejar. E essa experiência eu nunca vivi", comentou. A atriz completou: "Eu quero ganhar esse prêmio para resolver a vida dos meus filhos e a minha velhice".

Já Edilson, também do grupo Camarote, comentou com o apresentador que a sua mãe está vendo ao programa em uma TV que Tadeu o ajudou a conquistar em um evento.

O elenco do Camarote ficou formado pela atriz Solange Couto, o ex-jogador Edilson, o influencer e dançarino Juliano Floss, a bailarina Aline Campos e o ator Henri Castelli.

Quarto branco define últimas vagas

Os nove candidatos a Pipoca que não foram escolhidos pelo público ganharam uma nova chance de entrar no reality. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, Livia e Ricardinho (Norte), Elisa e Matheus (Sul), Gabriela (Sudeste), Chaiany e Ricardo (Centro-Oeste), e Rafaella e Leandro (Nordeste) participam de uma dinâmica inédita no quarto branco. Apenas os dois últimos a resistir conquistarão vagas na casa.

Vale ressaltar que esta dinâmica não anula o "Laboratório BBB", confinamento a parte em que o público poderá trocar os participantes que forem considerados plantas.