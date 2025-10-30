Reprodução/Instagram/@soualinecampos Aline Campos exibe corpão em praia

Aline Campos, de 38 anos, postou diversas fotos em Fernando de Noronha. Em vários cliques divulgados nos Stories, nesta quarta-feira (29), a atriz caprichou nas poses e garantiu que estará no arquipélago pernambucano para se despedir de 2025 e dar as boas-vindas a 2026.

Nos registros, ela relembrou o tempo em que era bailarina do Faustão e publicou um carrossel de imagens cheias de elasticidade. Na legenda, escreveu: "Quanto tempo que eu não fazia poses de bailarina! Quem lembra da época do Faustão?"

A artista, que completou 38 anos em outubro, aparece nas fotos usando um biquíni verde-escuro e fazendo diversas poses na praia. O cenário, o mar com pedras ao fundo, realça o corpo sarado e tatuado da artista.





Bastante adepta de treinos e esportes, Aline foi fotografada em setembro em uma praia da zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma aula de futevôlei. Ela aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado.

Já em agosto, esteve na Praia da Barra da Tijuca e não passou despercebida. Os fotógrafos de plantão a flagraram com um biquíni verde no modelo fio-dental, com estampa de oncinha. Além de tomar sol, ela ainda curtiu o mar para se refrescar.