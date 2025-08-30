Reprodução/Instagram Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt chamou - e muito - a atenção dos seguidores neste sábado (30). É que o apresentador surgiu com o visual muito diferente do habitual.

Ao que tudo indica, ele resolveu deixar de lado o visual e curtir as férias na Croácia ao lado da mulher Ana Cristina. Em um álbum de fotos compartilhado nas redes sociais, ele mostrou alguns detalhes de seu passeio.



"Duvido alguém adivinhar onde estou!🤪😂 Belo país!!! E eu tenho raízes aqui, sabiam? Na verdade, aqui ou aqui perto. Minha avó por parte de pai era iugoslava. Mas não sei de qual dos países que formavam a extinta Iugoslávia. Se alguém da família tiver essa informação, me tira essa dúvida!!! 😅", brincou na legenda.

Os cliques ganharam uma enxurrada de comentários. "Demorei pra reconhecer o Tadeu com esse cabelo e essa barba 😂", assumiu uma seguidora. "Com todo respeito, mas vc tá muito lindo de barba 😂❤️", elogiou uma outra. "Adote a Barba @tadeuschmidt para apresentar o BBB 26 achei digno!! Sucesso casal maravilha!!😍😍😍👏🏻👏🏻❤️", pediu uma terceira.















