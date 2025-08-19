Reprodução/Internet Ana Paula Renault é substituída no Melhor da Tarde e Band esclarece motivo

Quem sintonizou a Band na tarde desta terça-feira (19) para acompanhar o Melhor da Tarde notou a ausência de Ana Paula Renault entre os comentaristas. A ex-BBB, que participou da estreia ao lado de Fernanda Bande, foi substituída e gerou questionamentos entre os telespectadores nas redes sociais.

Em resposta para Fabia Oliveira, a emissora esclareceu que Ana Paula Renault não faz parte do elenco fixo do programa. A Band informou que a jornalista e Fernanda Bande atuam como convidadas da atração e, por isso, podem participar de forma pontual. Nesta terça, Regina Dourado ocupou o lugar de Ana Paula com Leo Dias, Pâmela Lucciola e JP Vergueiro.



Clima tenso?

A participação de Ana Paula Renault na estreia do programa foi marcada por um momento tenso com Fernanda Bande. Durante a exibição de uma entrevista com o cantor Leonardo, Fernanda afirmou que não via “maldade” no comportamento do artista. “A gente não vê maldade, o que é bacana dele, a pureza dele. É o jeitinho dele”, disse Fernanda.

“Eu acho que as pessoas têm que evoluir”, rebateu Ana Paula e foi interrompida por Pâmela Lucciola. Depois da exibição, Ana Paula usou suas redes sociais para comentar. “É aquilo né, não se deixem enganar pelos cabelos brancos”, escreveu no X (antigo Twitter).