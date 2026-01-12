Reprodução/redes sociais Anitta e Melody cantam juntas e trocam elogios no palco.

Anitta e Melody surpreenderam o público após dividirem o palco durante o Ensaio da Anitta, em Fortaleza, neste domingo (11). A vocalista do hit "Jet Ski" aproveitou a ocasião para afastar os boatos de briga entre as duas.





Na ocasião, Melody não poupou elogios à Anitta.

“Eu sou muito sua fã, eu estava no camarim ali, louca, cantando todas, amo demais! Obrigada por tudo, Anitta, sempre aprendi tudo com você, marketing, questão de carreira, questão de tudo", disse a jovem.

"Você é uma princesa. Gente, Melody é de maior sucesso. Isso todo mundo aqui sabe, que eu sempre falei pra ela e pra todos, né? Que é um talento absoluto. Uma beleza maravilhosa", retribuiu Anitta.

Durante a participação, as artistas cantaram o remix do hit "Mil Vezes", parceria entre as duas lançada em janeiro de 2024. Melody ainda levou o público à loucura ao performar o hit "Jet Ski", parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K.

Parceria encerra rumores de rusga entre as famosas

Em 2025, Anitta removeu Melody da música "Fala Quem É", colaboração que também contou com a participação de Pabllo Vittar e Marina Sena. A jovem foi removida do projeto após vazar um trecho da música durante entrevista em um podcast.





Durante uma transmissão ao vivo, Anitta comentou o caso.

"Eu sou muito organizada com esse negócio de feat (parceria musical), eu não falo a coisa dos outros artistas antes de combinar, acho que tem que ter o combinado. Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito quando vou gravar alguma coisa com alguém. Não tem problema nenhum, só não combina a forma de trabalho mesmo, entendeu?", explicou a cantora.



Quando questionada sobre um assunto, Melody afirmou que o incidente foi uma "paz" para ambas as artistas.