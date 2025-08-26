Reprodução/Globo Sarah Andrade expõe fala de Boninho em teste

Sarah Andrade relembrou momentos delicados de sua participação no Big Brother Brasil 21 durante entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!. A ex-BBB contou que, na fase de seleção para o reality da Globo, ouviu um comentário de Boninho, então diretor da atração, sobre sua aparência física.

Segundo ela, o diretor afirmou que pessoalmente ela parecia diferente das fotos. “Eu lembro que ele falou da minha aparência na entrevista. Ele falava alguma coisa assim, que pelos vídeos e pelas fotos eu parecia de um jeito e pessoalmente eu era de outro, que estava parecendo mais bonita antes [nas fotos] do que pessoalmente”, relatou Sarah Andrade.

A influenciadora disse ter rebatido a fala no mesmo momento. “Na hora, já comecei a olhar para ele e falei assim: ‘Ah, se enxerga!’”, afirmou. “Acho que eles querem ver isso da gente, ver realmente quem vai entregar alguma coisa no programa, quem vai ficar com medo ou vai ser 'planta'”, declarou. A ex-participante do reality show da Globo foi destaque no início da edição e aliada próxima de Gil do Vigor.

Exposição pós-reality afetou saúde emocional da ex-BBB

Durante a entrevista, Sarah Andrade também falou sobre as consequências emocionais após o fim do programa. “Comecei a entrar em um quadro quase de depressão, mas procurei ajuda”, contou. Ela afirmou que o impacto da exposição foi mais intenso do que imaginava. “É realmente muito além do que as pessoas têm dimensão. Eu não tinha noção de que poderia ser desse jeito", pontuou.

Embora não se arrependa da participação, revelou ter pensado em se afastar completamente da vida pública. “Por várias vezes pensei em deletar todas as redes sociais, sumir, voltar para fora do país”, desabafou a ex-BBB.