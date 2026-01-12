Divulgação/Globo Veteranos do BBB 26 entram no programa

A 26ª edição do Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira (12) na Globo apresentando oficialmente os participantes da temporada, com destaque para a revelação do grupo de Veteranos durante o programa, o que gerou imediata repercussão nas redes sociais.

A novidade ampliou a expectativa do público para a nova dinâmica do reality, marcada pela divisão em três grupos.

O Portal iG organizou uma enquete para saber a opinião do público sobre quais são as expectativas para essa nova edição do programa. Deixe um comentário e vote na nossa enquete:





Reações na internet

No X, a estreia dominou as publicações da noite. Um internauta escreveu: “QUE ELENCO MARAVILHOSO! Uma que foi meme no BBB 4, o vilão do BBB 7, Ana Paula Renailt polêmica do BBB 16 e Sarah a maior jogadora do BBB 21. Só pessoas que foram ÍCONES e fizeram HISTÓRIA em suas edições. O Dourado acertou MUITO na seleção, eu particularmente gostei.”

QUE ELENCO MARAVILHOSO! Uma que foi meme no BBB 4, o vilão do BBB 7, Ana Paula Renailt polêmica do BBB 16 e Sarah a maior jogadora do BBB 21. Só pessoas que foram ÍCONES e fizeram HISTÓRIA em suas edições. O Dourado acertou MUITO na seleção, eu particularmente gostei. #BBB26 pic.twitter.com/lFK7INbMjR — JANIELSON (@euosodrac) January 13, 2026





Outro comentário destacou a presença de duas participantes: “Ter essas duas em uma mesma edição do BBB é ICÔNICO!!!!”, em referência a Sarah e Ana Paula.





Houve também comparações com edições marcantes do programa. Um usuário afirmou: “Se a nova geração tivesse visto o que foi o duelo Cowboy e Alemão no BBB7. dariam outro significado ao programa! Não posso deixar de citar o BBB3, com outro duelo épico entre Jean Massumi e Dhomini! Só quem viveu sabe!! #BBB26”.

Se a nova geração tivesse visto o que foi o duelo Cowboy e Alemão no BBB7. dariam outro significado ao programa!

Não posso deixar de citar o BBB3, com outro duelo épico entre Jean Massumi e Dhomini! Só quem viveu sabe!! #BBB26 — mat (@mat_girl) January 13, 2026







O público também reagiu às novidades anunciadas nesta temporada. Um internauta escreveu: “5 MILHÕES E 400 MIL PARA O CAMPEÃO EU TO COMPLETAMENTE CHOCADO!”.

5 MILHÕES E 400 MIL PARA O CAMPEÃO EU TO COMPLETAMENTE CHOCADO! #BBB26 pic.twitter.com/e5VgcmxgNK — thiago (@httpsrealitys) January 13, 2026





Outro comentário destacou uma das decisões do programa envolvendo dinâmicas da casa: “colocaram TODOS os Pipocas da casa de vidro no quarto branco mano essa produção esse ano não ta pra brincadeira! #bbb26”.

colocaram TODOS os Pipocas da casa de vidro no quarto branco mano essa produção esse ano não ta pra brincadeira! #bbb26 pic.twitter.com/vVal07rwim— lype (@lypecrf) January 13, 2026



