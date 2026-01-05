Mesmo aparecendo em diversas listas como um dos possíveis participantes do camarote do Big Brother Brasil 26, Henri Castelli nega os rumores com frequência. No entanto, seu comportamento recente nas redes sociais chamou bastante atenção. No último domingo, por exemplo, o ator publicou uma sequência de Stories dizendo que estava na região da Toscana, na Itália.
"Boa tarde, bom dia para alguns. Depois de tirar um cochilo, estou passando para dizer que acordei pensando: 'O país que mais gosto no mundo é a Itália'. E olha onde eu vim parar para mostrar para vocês. Olha que paraíso. Você não escuta um barulho", contou Henri, exibindo a vista da janela e destacando a localização da região da "Toscana".
Na verdade, o ator não está na Itália, mas sim em São Paulo. Ele se encontra em um hotel em Serra Negra, cuja arquitetura é inspirada na região central italiana, com tijolos bem laranjas.
BBB 26 chegando
A contagem regressiva para o BBB 26 já começou. Faltando cerca de dez dias para a estreia na TV Globo, marcada para 12 de janeiro de 2026, o reality show volta a dominar as conversas nas redes sociais, impulsionado por especulações sobre quem estará confinado na nova temporada.
Apesar de a emissora ainda manter sigilo sobre os participantes, alguns nomes vêm sendo apontados como possíveis integrantes do grupo Camarote. Entre os famosos mais comentados estão Priscilla, Christiane Torloni, Henri Castelli, Arthur Nory, Mariana Goldfarb, Lucas Leto, Pedro Neschling, MC Carol e Klara Castanho.
Além dos artistas e personalidades, a edição deste ano também deve apostar no retorno de ex-brothers. Entre os veteranos mais citados estão Sol Veiga (BBB 4), Jonas Sulzbach (BBB 12), Aline Blindada (BBB 13), Ana Paula Renault (BBB 16), Kaysar Dadour (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Sarah Andrade (BBB 21), Isabelle Nogueira (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).
Quem é Henri Castelli?
Henri Lincoln Fernandes Nascimento, conhecido como Henri Castelli, é um ator brasileiro que iniciou sua carreira na televisão em 1998, com pequenas participações na minissérie Hilda Furacão e na novela Pecado Capital.
Ele viveu seu primeiro vilão em 2004, na novela Como uma Onda. Logo depois, integrou o elenco de Belíssima e, em 2006, interpretou outro vilão em Cobras & Lagartos. Castelli também foi coprotagonista em Caras & Bocas.
Em 2013, interpretou o mocinho Cassiano em Flor do Caribe. Seu último trabalho na Globo foi como participante do Dança dos Famosos, em 2024.