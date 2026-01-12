Reprodução/Internet TV Gazeta demitiu Luciana Magalhães após 25 anos no canal

A jornalista Luciana Magalhães usou as redes sociais para confirmar que não faz mais parte da TV Gazeta. Após 25 anos de atuação na emissora, a âncora do Jornal da Gazeta foi desligada do canal em meio ao processo de reestruturação da empresa.

A demissão já havia sido antecipada pelo colunista Flávio Ricco, que revelou na última segunda-feira (5) que Luciana Magalhães e seu colega de bancada, Laerte Vieira, estavam de aviso prévio e deixariam a emissora ainda neste mês.

“Do dia em que coloquei meus pés pela primeira vez na Fundação Cásper Líbero, já se passaram 25 anos! Nesse período fiz minha faculdade, minha pós-graduação e trabalhei por toda minha vida! Sim, toda minha trajetória profissional, foi construída na TV Gazeta, onde comecei como 'atendente ao telespectador' e me tornei a apresentadora do principal jornal da emissora”, escreveu Luciana Magalhães.

Ela também afirmou que sai com o coração tranquilo, destacando que foi sempre “correta, íntegra e ética” em sua atuação profissional. "Saio da TV Gazeta com o coração tranquilo, sabendo que sempre fui correta, íntegra e ética, e que deixei para trás amigos que nos últimos dias me encheram de lindas mensagens de amor e apoio", declarou.

Relembrou alguns momentos

A jornalista alfinetou quem tentou dificultar sua trajetória na TV Gazeta. “Para aqueles que tentaram me atrapalhar de alguma forma ou me desacreditar, meu obrigada também, pois me fizeram mais forte”, declarou. Luciana fez questão de agradecer aos colegas de trabalho e ressaltou o apoio recebido nos últimos dias, com mensagens de carinho e solidariedade.